An Honor 90 Lite Athbhreithniú: A Buiséad Smartphone Iomaitheoir

B’fhéidir nach bhfuil mórán iomaíochta díreach ag an Honor 90 Lite, ach tá a chuid féin aige mar fhón cliste fo-£250. Mar fho-bhranda buiséid Honor, coinníonn an Honor 90 Lite traidisiún na cuideachta maidir le fóin inacmhainne a sheachadadh. Le taispeáint FHD + IPS LCD 6.7-orlach ina bhfuil ráta athnuachana 90Hz, próiseálaí MediaTek Dimensity 6020, 8GB RAM, agus 256GB de stóráil inmheánach, tairgeann sé sonraíocht measartha ach cumasach.

Téann an Honor 90 Lite i bhfeidhm lena phríomhcheamara 100MP agus braiteoir ultrawide 5MP, chomh maith lena ceamara selfie 16MP. Tá an dearadh caol agus dea-thógtha, le corp plaisteach caol 7.5mm-tiubh agus modúl ceamara uathúil ina bhfuil móitíf spéisiúil cosúil le léaráid Venn. Tá cnaipe cumhachta fíordheimhnithe bithmhéadrach iontaofa ar an bhfón freisin.

Maidir le taispeáint, cuireann an Honor 90 Lite IPS LCD 6.7-orlach le réiteach FHD +. Cé go bhféadfadh sé nach bhfuil sé chomh sármhaith le painéil OLED a fuarthas ina rang, feidhmíonn sé go maith fós, le clúdach gamut ard agus rátáil soladach Delta E. D’fhéadfadh go mbeadh an rogha ráta athnuachana 90Hz díomách do roinnt, ag smaoineamh ar fhóin eile sa raon praghsanna céanna a thairiscint 120Hz, ach is míbhuntáiste beag é fós.

Ar phraghas seolta £ 250 le haghaidh 256GB de stóráil, cuireann an Honor 90 Lite luach iontach ar airgead. Le hiomaíocht íosta ina raon praghsanna, seasann sé amach mar rogha tharraingteach do thomhaltóirí atá feasach ar bhuiséad. Ní thagann roghanna eile ar nós an Samsung Galaxy A14 5G agus an Oppo A78 5G ar phríomhspeicis, agus cuireann samhlacha ar phraghas níos airde mar an Motorola Moto G73 5G agus an OnePlus Nord CE 3 Lite 5G gnéithe breise ar fáil ar chostas níos airde.

