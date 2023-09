Nuashonrú Soghluaiste PUBG 2.8: Athruithe Spreagúla agus Feabhsúcháin

Tá an tráthchuid is déanaí de PUBG Mobile, leagan 2.8, socraithe chun roinnt athruithe agus feabhsuithe spreagúla a dhéanamh ar an taithí cluicheplay. Ó airm tine athchóirithe go dtí tabhairt isteach arm melee nua, geallann an nuashonrú seo na réimsí catha d'imreoirí ar fud an domhain a spíosadh.

Ceann de phríomhghnéithe an nuashonraithe is ea ollchóiriú arm tine agus ceangaltán áirithe. Faigheann na Famas múnla 3D úr agus stats athchóirithe, rud a fhágann gur arm iontach é atá ar fáil go heisiach mar mhír Air Drop. Idir an dá linn, ní bheidh san Lúnasa ina arm Air Drop a thuilleadh, ag iarraidh ar imreoirí é a chuardach ar an léarscáil. Tugann na hathruithe seo rogha shuimiúil d’imreoirí idir an Lúnasa agus an M416.

Ag tabhairt isteach an Dagger, arm melee nua atá ar fáil ar fud na léarscáileanna go léir. Má dhéantar é a fheistiú, díghlasálann sé beochan nua le haghaidh gluaiseachtaí greim agus ionsaithe, chomh maith le buntáistí speisialta i modhanna téamaí. Déileálann an Dagger damáiste méadaithe do naimhde PvE, lena n-áirítear iad siúd a gcastar orthu i mód Metro Royale.

Beidh áthas ar lucht leanúna an ACE32 a fhios go bhfuil a gcuid taithí leis an arm tine seo feabhsaithe sa nuashonrú. Tá an recoil cothrománach laghdaithe, agus tá an beochan lámhaigh scagtha, rud a fhágann go bhfuil taithí lámhach níos rianúla agus níos cobhsaí.

Agus breis doimhneachta á chur leis an straitéis chomhrac, cuireann an ceangaltán Uirlis Oirbheartaíochta GunPúdar a chéad tús. Cuirfidh boltaí a chuirtear i bhfeidhm le púdar gunnaí le pléascadh moillithe anois ar thionchar, ag tabhairt deis d'imreoirí deireadh a chur lena gcuid naimhde go cruthaitheach.

Tá cumarsáid ríthábhachtach i PUBG Mobile, agus tugtar isteach gné cliste guthmharcála leis an nuashonrú. Nuair a bhíonn sé cumasaithe, fógraíonn an córas ó bhéal ainm an tsuímh mharcáilte, rud a fheabhsaíonn comhordú foirne. Seoltar an t-eolas suímh freisin mar theachtaireacht téacs sa chomhrá, ag cinntiú cumarsáid gan uaim i measc bhaill na scuad.

Maidir le saincheapadh, is féidir le himreoirí a roghnú anois go mbeadh compánaigh féachana le feiceáil nó i bhfolach le linn cluichí. Ligeann an rogha seo d’imreoirí a dtaithí a chur in oiriúint dá rogha féin, bíodh sé ina chomhrac dírithe nó ina cumarsáid idirghníomhach.

Leis na hathruithe spreagúla seo go léir, tugann PUBG Mobile Update 2.8 spleodar úr agus gnéithe nuálacha chuig na réimsí cath. Ó airm tine athchóirithe go dtí tabhairt isteach an Dagger agus an Uirlis Oirbheartaíochta Púdar Gunna, is féidir le himreoirí a bheith ag súil le taithí cluichíochta tumtha agus tarraingteach. Mar sin, nuashonraigh an cluiche, tumadh isteach sna gnéithe nua, agus cuir faoi eachtraí lánghníomhartha i saol PUBG Mobile.

