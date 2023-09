Cianda Chromecast nua ó Google Le feiceáil i béite teilifíse Android

Is cosúil go bhfuil Google ag forbairt Chromecast nua le Google TV, agus tugann torthaí le déanaí sa Android TV 14 beta le fios go bhféadfadh sé teacht le cianda nuashonraithe. Nocht díograiseoir teicneolaíochta agus tumadóir domhain Android Mishaal Rahman físeán córais a léirigh cur síos ar cad is cosúil gur cianrialtán nua é atá deartha chun bogearraí teilifíse Google a rialú.

Tá an cianrialtán nua cosúil leis an gcianrialtán comhréidh atá ann faoi láthair i gcruth piolla a tugadh isteach den chéad uair in 2020. Mar sin féin, tá roinnt athruithe suntasacha le feiceáil ann. Is é ceann de na difríochtaí móra ná cnaipí breise a chur leis. Is cosúil go ndearnadh na sé phríomhchnaipe rialaithe roimhe seo a atheagrú chun spás a dhéanamh do rud a d'fhéadfadh a bheith ina rocker toirte nó cainéil nua. Meaitseálann an cnaipe nua seo trastomhas na gcnaipí aghaidhe ar an gcianrialtán.

Áirítear ar an gcianrialtán athdheartha freisin cnaipe réalta ar thaobh na láimhe deise den tsraith dheireanach. Ceaptar gur “cnaipe draíochta” saincheaptha é an cnaipe seo a sceitheadh ​​ar dtús in 2020 ach nár bhain sé de réir dearadh deiridh an chianda bhunaidh. D’fhéadfadh an cnaipe réalta ligean d’úsáideoirí aicearraí a chruthú chuig na haipeanna is fearr leo, ag soláthar bealach áisiúil chun rochtain a fháil ar ábhar a úsáidtear go minic.

Le míonna beaga anuas, tá Google ag leathnú a roghanna rialaithe dá tháirgí. I mí Eanáir, chuir an chuideachta cianrialtáin teilifíse nua leis an aip Google Home. Ina theannta sin, cuimsíonn an Pixel Tablet is déanaí a d'eisigh Google rialuithe baile cliste nuair a chuirtear stop leis. Má tá an cianda Google TV nua agus an Chromecast fíor go deimhin, seans go gcloisfimid níos mó fúthu ag an imeacht Made by Google atá le teacht ag Google ar 4 Deireadh Fómhair.

