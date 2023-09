Osclaíonn Google Eispéireas Cuairteora i Mountain View

By

Tá Google réidh chun Taithí Cuairteoirí Google a oscailt ag a cheanncheathrú i Mountain View, California. Tá sé mar aidhm ag an gceann scríbe nua deis a thabhairt do chuairteoirí taithí a fháil ar Google agus ar a phobal áitiúil. Tá taithí an chuairteora suite ag foirgneamh oifige “Gradient Canopy” de chuid na cuideachta, ar a dtugtaí Charleston East roimhe seo.

Beidh raon áiseanna in Taithí Cuairteoirí Google, lena n-áirítear Google Store inar féidir le cuairteoirí foghlaim faoi tháirgí crua-earraí Pixel agus iad a cheannach. Beidh sé seo ar an tríú suíomh Google Store, tar éis iad siúd i Chelsea agus Williamsburg i Nua-Eabhrac.

Ina theannta sin, beidh caifé poiblí ar a dtugtar “Café @ Mountain View,” mar chuid de thaithí an chuairteora, a chuirfidh spás ar fáil do chuairteoirí chun scíth a ligean agus sólaistí a fháil. Cuirfidh “The Plaza” ealaín amuigh faoin aer, imeachtaí agus cláir eile ar fáil do chuairteoirí.

Beidh “The Huddle” san ionad freisin, spás atá tiomnaithe d’imeachtaí grúpa pobail áitiúil agus gníomhaíochtaí neamhbhrabúis a óstáil. Ina theannta sin, taispeánfar agus tacóidh “Pop-Up Shop” le gnólachtaí áitiúla.

Faoi láthair, ní féidir le cuairteoirí ar champas Google ach taithí theoranta a bheith acu, gan aon stór bronntanas oifigiúil ar fáil. Cuirfidh Taithí Cuairteoirí Google nua athsholáthar iomlán ar fáil, agus é mar aidhm aige eispéireas cuimsitheach agus tumtha a sholáthar do chuairteoirí.

Tá Eispéireas Cuairteoirí Google le oscailt an 12 Deireadh Fómhair, rud a thabharfaidh “eispéireas Googley” do gach duine a thugann cuairt.