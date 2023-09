Tá Triail Antitrust os comhair Google ar Cheannasaíocht Inneall Cuardaigh

Tabharfar dúshlán Google i dtriail shainchomhartha in aghaidh iontaobhais na SA agus rialtóirí feidearálach ag iarraidh a Impireacht idirlín a dhíchóimeáil. Thar na 10 seachtaine atá romhainn, cuirfidh dlíodóirí cónaidhme agus aturnaetha stáit fianaise i láthair a chruthú go ndearna Google an margadh ina fhabhar, ag sárú Acht Sherman trína inneall cuardaigh a dhéanamh mar an rogha réamhshocraithe in áiteanna agus feistí éagsúla. Cinnfidh an triail cibé ar bhris Google an dlí agus, más ea, cad iad na céimeanna ba cheart a ghlacadh chun an fathach teicneolaíochta a choinneáil slán.

Comhdaíodh an lawsuit ag an Roinn Dlí agus Cirt beagnach trí bliana ó shin, ag cúisí Google as a cheannas cuardaigh idirlín a úsáid chun buntáiste éagórach a fháil i gcoinne iomaitheoirí. Éilíonn an rialtas go n-íocann Google na billiúin dollar in aghaidh na bliana le bheith mar an t-inneall cuardaigh réamhshocraithe ar fheistí cosúil leis an iPhone agus brabhsálaithe gréasáin mar Safari agus Firefox. Ina theannta sin, áitíonn rialtóirí go ndearna Google an margadh a ionramháil go mídhleathach trí éileamh a dhéanamh ar a inneall cuardaigh a bheith cuachta lena bogearraí Android le haghaidh fóin chliste.

Áitíonn Google go bhfuil iomaíocht shuntasach le sárú aige agus luann sé innill chuardaigh mar Bing Microsoft agus láithreáin ghréasáin mar Amazon agus Yelp mar shamplaí. Cuireann an chuideachta a rath i leith feabhsuithe leanúnacha ar a inneall cuardaigh agus leagann sí béim go roghnaíonn daoine Google a úsáid mar gheall ar a iontaofacht agus a fheidhmíocht.

D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag toradh na trialach do Google. I measc na n-iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann tá deireadh leis an gcleachtas cuideachtaí a íoc chun Google a dhéanamh mar an t-inneall cuardaigh réamhshocraithe, nó go gcaillfidh Google fócas de réir mar a théann cathanna dlí air. Mar thoradh ar chás frith-iontaobhais den chineál céanna i gcoinne Microsoft i 1998 bhí an chuideachta ag streachailt le hoiriúnú do theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, rud a chuir ar chumas Google éirí chun suntais.

Chomh maith leis an triail reatha, tá Google ag tabhairt aghaidh freisin ar chás antitrust a bhaineann lena theicneolaíocht fógraíochta. Líomhain an rialtas go ndéanann Google monaplacht ar phríomhtheicneolaíochtaí fógraíochta digiteacha agus mhol sé go bhféadfadh go mbeadh ar Google cuid dá ghnó adtech a dhíol chun aghaidh a thabhairt ar imní faoi chleachtais fhrithiomaíocha.

Foinsí: An Roinn Dlí agus Cirt, rialtóirí an Aontais Eorpaigh.