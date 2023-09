Scaoileann Google Nuashonruithe Slándála Éigeandála le haghaidh Leochaileacht Chrome Zero-Lá

Tá nuashonruithe slándála éigeandála eisithe ag Google chun aghaidh a thabhairt ar leochaileacht náid lá ina bhrabhsálaí gréasáin Chrome. Is é seo an ceathrú leochaileacht náid lá ar baineadh leas as in ionsaithe ó thús na bliana. Táthar tar éis an leochaileacht, a aithníodh mar CVE-2023-4863, a shaothrú go gníomhach sa fiáin. Spreag Google úsáideoirí Chrome a gcuid brabhsálaithe a uasghrádú go dtí an leagan is déanaí chomh luath agus is féidir.

D’fhéadfadh an leochaileacht, laige thar maoil maoláin chairn WebP, tuairteanna a chruthú agus cur i bhfeidhm cód treallach a éascú. Ba iad Apple SEAR agus The Citizen Lab ag Scoil Munc Ollscoil Toronto a thuairiscigh é ar dtús. Tá fabhtanna nialasacha aimsithe ag an Saotharlann Saoránach roimhe seo a úsáidtear in ionsaithe spyware spriocdhírithe ag gníomhaithe bagairtí le tacaíocht an rialtais i gcoinne daoine aonair ardriosca, amhail polaiteoirí, iriseoirí agus easaontóirí an fhreasúra.

Cé gur dheimhnigh Google gur baineadh leas as an leochaileacht, níor chuir an chuideachta sonraí sonracha ar fáil faoi na hionsaithe. Is dócha go mbeidh rochtain ar shonraí fabhtanna agus naisc srianta go dtí go mbeidh a gcuid brabhsálaithe nuashonraithe ag tromlach na n-úsáideoirí leis an gceartú. Déantar é seo chun cosc ​​a chur ar ghníomhaithe bagairt a ndúshaothrú féin a chruthú bunaithe ar an bhfaisnéis.

Is féidir le húsáideoirí Chrome a mbrabhsálaithe a nuashonrú tríd an roghchlár Chrome nó trí a gcuid gléasanna a atosú. Déanfar nuashonruithe uathoibríocha a shuiteáil freisin gan idirghníomhaíocht úsáideora tar éis atosú. Tríd a gcuid brabhsálaithe a nuashonrú go pras, is féidir le húsáideoirí iad féin a chosaint ó ionsaithe féideartha sula scaoiltear sonraí teicniúla breise.

Mar fhocal scoir, tá gníomh tapa déanta ag Google chun aghaidh a thabhairt ar an leochaileacht lá nialasach is déanaí in Chrome. Moltar d’úsáideoirí a mbrabhsálaithe a uasghrádú go dtí an leagan is déanaí chun an riosca dúshaothraithe a mhaolú. Tríd an méid sin a dhéanamh, is féidir leo a gcórais agus a sonraí a chosaint ó ionsaithe féideartha.

