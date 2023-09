Tugann Gboard Google Gné Léite Profaí isteach chun Cáilíocht an Ábhair a Fheabhsú

Chuir Google's Gboard, ar a dtugtar ceann de na méarchláir is fearr ar Android, gné nua spreagúil leis le déanaí. Cuimsíonn an leagan béite is déanaí den aip Gboard (v13.4) rogha ‘Proofread’ anois, faoi thiomáint ag AI géiniteach, ar féidir léi téacsanna a sheiceáil le haghaidh earráidí litrithe, gramadaí agus poncaíochta agus iad a shocrú gan uaim. Cuireann sé seo deireadh leis an ngá atá le seirbhísí tríú páirtí cosúil le Grammarly.

De réir 9To5Google, tá an rogha Proofread le feiceáil i mbarra uirlisí Gboard. Tar éis an rogha a thapáil, déanann an ghné an t-ábhar a phróiseáil agus cuireann sé leagan athbhreithnithe ar fáil ina bhfuil aon earráidí sainaitheanta ceartaithe. Tá an rogha ag úsáideoirí an bunleagan a athsholáthar leis an leagan athbhreithnithe ach an cnaipe ordóg a thapáil. Nó is féidir leo an moladh a dhíbhe ach cliceáil ar an gcnaipe ordóga síos.

Chomh maith leis an rogha Proofread, taispeánfaidh Gboard cnaipe ‘Fix it’. Ceartaíonn an cnaipe seo earráidí go huathoibríoch gan an leagan athbhreithnithe a thaispeáint nó ligean don úsáideoir glacadh leis an moladh nó diúltú dó. Mar sin féin, tá gá le tuilleadh soiléirithe maidir leis an idirdhealú idir na roghanna ‘Proofread’ agus ‘Fix it’.

Beidh an cnaipe ‘Fix it’ le feiceáil ar dtús i mbarra uirlisí Gboard, agus nuair a thapaítear é, gheobhaidh úsáideoirí leid ag míniú “go seolfar an téacs atá á léamh profaí chuig Google agus go bpróiseálfar go sealadach é chun moltaí gramadaí agus scríbhneoireachta a chruthú.” Ní mór d’úsáideoirí glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha seo sular féidir leo an ghné a úsáid.

Níl aon fhaisnéis faoi láthair maidir le cathain a bheidh na gnéithe nua seo ar fáil sa leagan cobhsaí den aip Gboard. De ghnáth teastaíonn am agus iarracht shuntasach chun gnéithe giniúna AI a fhorbairt agus a thástáil sular féidir iad a scaoileadh don phobal. Táthar ag súil go n-ionchorpróidh Samsung gné faoi thiomáint AI chun cáilíocht an ábhair scríofa a fheabhsú ar Samsung Keyboard.

Foinsí:

– 9To5Google