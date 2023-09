D'fhéadfadh an Réaltra S23 FE Corcra Lilac an S9 a thabhairt ar ais

Tá an Réaltra S23 FE atá le teacht ag nochtadh tuilleadh sonraí de réir a chéile trí sceitheadh ​​​​agus ráflaí. Tugann an fhaisnéis is déanaí le fios go bhféadfadh Samsung scáth corcra annamh a thabhairt isteach arís don chéad fheiste Fan Edition eile.

De réir cóid táirge a úsáideann Samsung dá fhóin Réaltra, beidh ar a laghad ceithre rogha datha ar fáil don Réaltra S23 FE. Go suimiúil, is cosúil go bhfuil ceann de na dathanna seo ar iasacht ón sean Réaltra S9.

Táthar ag súil go dtiocfaidh an Réaltra S23 FE i graifít, bán, aol agus corcra. Tagann an cód datha don Réaltra corcra S23 FE leis an Lilac Corcra a úsáidtear don Réaltra S9, a eisíodh in 2018.

Cé nach bhfuil sé deimhnithe, tá an deis ann go mbeidh an scáth corcra céanna ag an Réaltra S23 FE agus a réamhtheachtaí. Níl an dath áirithe seo chomh beoga i gcomparáid leis na dathanna violet nó corcra a bhí ann le déanaí agus tá bunbhrón dearg air. D’fhéadfaí cur síos a dhéanamh air mar rud a bhfuil teagmháil caolchúiseach aige leis an burgúin.

Chun breathnú go cinntitheach a fháil ar an Réaltra S23 FE corcra, beidh orainn fanacht go bhfógróidh Samsung an gléas nó go mbeidh na chéad rindreálacha oifigiúla ag sceitheadh. Mar sin féin, ag smaoineamh ar an bhfaisnéis atá ar fáil, is dóichí go nglacfaidh an gléas an bailchríoch ón Réaltra S9.

Maidir leis an dáta fógartha oifigiúil, tugann ráflaí le fios go nochtfaidh Samsung an Réaltra S23 FE roimh dheireadh na bliana.

Foinsí:

– GalaxyClub (trí Údarás Android)