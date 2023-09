Teilgeoir KJM K3: Réiteach Siamsaíochta Geal agus Ilghnéitheach

Tá an teilgeoir K3 Full HD ó KJM na Síne ag briseadh an mhúnla trí dheis a thabhairt d'úsáideoirí féachaint ar scannáin i rith an lae. Murab ionann agus teilgeoirí LED tipiciúla a dteastaíonn seomra dorcha uathu, tá 3 lumens ANSI mórthaibhseach ag an K1,500, a sheachadann go leor gile chun taitneamh a bhaint as scannáin fiú le roinnt solas comhthimpeallach i láthair.

Feistithe le córas fuaime JBL ardcháilíochta, cuireann an KJM K3 siansa de fuaime saibhir, beachtas-tiúnta. Ina theannta sin, tá an teilgeoir deimhnithe ag Netflix, rud a chinntíonn rochtain gan uaim ar leabharlann ollmhór scannán agus seónna teilifíse.

Faoi thiomáint ag teicneolaíocht próiseála MediaTek agus ag rith ar chóras oibriúcháin Linux, cuireann an K3 eispéireas atá éasca le húsáid. Cé nach soláthraíonn sé rochtain ar an Store Súgartha le haghaidh aipeanna siamsaíochta, tá sé ag luí le hardáin sruthú tóir ar nós Netflix agus Prime Video.

Más mian le húsáideoirí roghanna sruthú breise, is féidir leo bata sruthú a nascadh go héasca ó bhrandaí cosúil le Roku nó Amazon le ceann de na calafoirt HDMI atá ar fáil. De rogha air sin, is féidir ábhar a chaitheamh gan sreang ó ghléasanna éagsúla, lena n-áirítear gléasanna soghluaiste, ríomhairí pearsanta agus Mac.

Leis an uathfhócas agus ceartú eochairchloch, cinntíonn an KJM K3 socrú éasca. Ina theannta sin, cosnaíonn a shéala IPX5 in aghaidh deannaigh, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh oícheanta scannáin gan imní.

Is féidir le lucht tacaíochta Indiegogo an KJM K3 a fháil chomh híseal le $279, agus meastar go dtosóidh an loingseoireacht i mí na Samhna. Féach ar an bhfíseán thíos chun breathnú níos géire ar ghnéithe K3.

Foinse: KJM