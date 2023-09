Tá Ceamara Nua Gan Scáthán GFX100 II á Fhógairt ag Fujifilm ar Phraghas Níos ísle

Tá Fujifilm tar éis a phríomhcheamara gan scáthán den mheánfhormáid is déanaí a nochtadh, an GFX100 II, le linn a sruth beo X Cruinniú Mullaigh. Tagann an GFX100 II le roinnt gnéithe nua, lena n-áirítear braiteoir nua, uathfhócas a bhrath ábhar, agus físeán 4K lánleithead. Is é an rud is suntasaí ná, in ainneoin na gnéithe seo a chur leis, go bhfuil praghas $7,499 ar an gceamara, atá thart ar $2,500 níos lú ná a réamhtheachtaí, an GFX100.

Tá comhlacht níos dlúithe ag an GFX100 II i gcomparáid leis an GFX100, agus is breiseán roghnach é an greim ingearach anois. Mar sin féin, déanann an ceamara suas as a mhéid níos lú le sonraíochtaí feabhsaithe. Coinníonn sé an réiteach 102-megapixel céanna agus tá braiteoir 43.8 x 32.9mm ann, a thairgeann 1.7x níos mó achar dromchla ná braiteoir fráma iomlán 35mm. Ina theannta sin, tá raon ISO leathnaithe de 80 go 12,800 ag an gceamara nua agus lámhachann sé físeán 4K lánleithead ag 60 fráma in aghaidh an tsoicind.

I dtéarmaí luais, úsáideann an GFX100 II an X-Próiseálaí cúigiú glúin ó ceamaraí X-H2S agus X-H2 Fujifilm. Ligeann sé seo uathfhócas a bhrath ábhar agus an cumas Apple ProRes 4:2:2 10-giotán a thaifeadadh chuig a chártaí cuimhne dé SDXC nó CFexpress Cineál-B. Tugann an ceamara gnéithe físe nua isteach freisin, lena n-áirítear rianú ábhar i mód físeáin agus an cumas taifeadadh 8K/30p a bhaint amach.

Beidh meas ag grianghrafadóirí ar aimsitheoir leictreonach 100 milliún ponc nua GFX9.44 II, luas tapa lámhach suas le 8fps, agus ionsamhlú scannán nua ar a dtugtar Reala Ace san áireamh. Is féidir leis an scáileán cúil inchoigeartaithe LCD tilt go tapa suas, síos, nó go dtí an taobh, cosúil leis an Fujifilm X-T5. Mar sin féin, níl an cumas aige pointe chun cinn maidir le féin-thaifeadadh.

Tríd is tríd, tá sé mar aidhm ag an GFX100 II grianghrafadóireacht mheánfhormáid a dhéanamh níos inrochtana lena pointe praghais níos ísle agus dearadh níos iniompartha. Cé go bhfuil sé fós ina chóras daor, cuireann sé codán den chostas ar fáil i gcomparáid le ceamaraí meánfhormáid ard-deireadh san am atá caite. Soláthraíonn an GFX100 II réiteach ilúsáideach do ghrianghrafadóirí atá ag iarraidh dul isteach sa ghrianghrafadóireacht mheánfhormáideach.

