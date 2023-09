Ag tabhairt isteach an Lionsa Duvo 24-300mm le haghaidh Clúdach Cineamatach

Tugann an lionsa nua Duvo 24-300mm tacaíocht dé-fhormáid do bhraiteoirí Super 35mm agus lánfhráma. Agus leathnóir 1.5x ag gabháil leis, tá an lionsa seo deartha chun doimhneacht éadomhain páirce agus bokeh a thabhairt, ag soláthar cuma cinematic fiú nuair a bhíonn ceamaraí de chineál ENG in úsáid le haghaidh spóirt agus imeachtaí beo.

Murab ionann agus lionsaí pictiúrlainne atá optamaithe le haghaidh léiriúcháin scripte, cuireann lionsa Duvo 24-300mm cóimheas méadaithe súmáil níos mó ar fáil, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach chun seatanna dinimiciúla a ghabháil le linn imeachtaí spóirt, ceolchoirmeacha, cláir faisnéise agus cineamatagrafaíocht fiadhúlra. Cuireann a mhéid dlúth, a thógáil éadrom, agus a inaistritheacht le soghluaisteacht ard, rud a ligeann do chineamatagrafaithe píosaí scannáin iontacha a ghabháil i suíomhanna éagsúla.

I mí an Mhárta na bliana seo, thug Fujifilm isteach an FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), ar a dtugtar an "Duvo Box" freisin. Chuir an lionsa súmáil craolta bosca seo, atá optamaithe le haghaidh an PL mount Super 35, le cumas raon lionsa Sraith Duvo tuilleadh.

I measc príomhghnéithe an lionsa Duvo 24-300mm tá a chomhoiriúnacht leis an braiteoir Super 35mm agus an cumas chun tacú le braiteoir comhionann le fráma iomlán tríd an expander ionsuite a úsáid. Nuair a bhíonn sé suite ar cheamara atá feistithe le braiteoir lánfhráma, seachadann an lionsa an fheidhmíocht optúil is fearr agus an uillinn radhairc chéanna á choinneáil aige agus a úsáidtear ar ceamara braite Super 35mm.

Tá sé beartaithe ag Fujifilm lionsa Duvo 24-300mm a scaoileadh i margadh na SA in earrach 2024, ag soláthar uirlis ilúsáideach do chineamatagrafaithe chun clúdach cineamatach eisceachtúil a ghabháil.

(Foinse: Erik Naso, DP a bhuaigh duaiseanna Emmy agus scannánóir)

Sainmhínithe:

– Sár 35mm: Formáid scannáin ceamara pictiúir tairiscint a úsáideann scannán singil perf le méid fráma 24x14mm. Is minic a úsáidtear é i gcineamatagrafaíocht dhigiteach ardleibhéil.

– Ceamaraí de chineál ENG: Ceamaraí leictreonacha bailithe nuachta, a úsáideann craoltóirí agus iriseoirí go hiondúil chun nuacht agus imeachtaí a ghabháil.

– Bokeh: Réimse lasmuigh den fhócas in íomhá atá taitneamhach don radharc, a bhaintear amach de ghnáth trí úsáid a bhaint as doimhneacht éadomhain páirce.

Foinsí:

