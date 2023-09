Tugann Forza Motorsport Mód Inrochtaineachta isteach do Rannpháirtithe na nDall

Tá Forza Motorsport, an saincheadúnas tóir ar chluichí rásaíochta, ag leanúint ar aghaidh ag brú teorainneacha na hinrochtaineachta. Tar éis tabhairt isteach teanga chomharthaíochta in-chluiche agus roghanna moille ama i leaganacha roimhe seo, tá sé mar aidhm ag an gcluiche Forza Motorsport atá le teacht freastal ar imreoirí dalla lena modh nua ar a dtugtar Blind Drive Assist.

Bhí deis ag abhcóide inrochtaineachta agus gamer dall, Steve Saylor, an modh a thástáil le déanaí agus roinn sé a thaithí ar Twitter. Úsáideann an modh meascán leideanna fuaime agus saincheaptha chun cabhrú le himreoirí dalla le linn an chluiche.

Soláthraíonn na leideanna fuaime i Blind Drive Assist treoir cosúil leis an méid atá le fáil i gcluichí tiomána rally, áit a ndéantar cur síos ar casadh atá le teacht. Mar sin féin, tugann Forza Motorsport céim eile air trí aiseolas sofaisticiúil cosúil le sonóra a ionchorprú. Cuirtear fuaimeanna éagsúla ar fáil d’imreoirí a léiríonn suíomh a gcarr ar an mbóthar i gcoibhneas lena thaobhanna agus a chasadh, chomh maith le leideanna maidir le coscánaithe agus luasghéarú.

Chuir Saylor síos ar na leideanna fuaime ar dtús mar “cacófóin fuaime,” ach tar éis dó na méadair toirte agus na leibhéil toin a choigeartú chun freastal ar a roghanna, chonaic sé feabhas suntasach ar a chumas rásaíochta. I bhfíseán, míníonn sé conas a d’aimsigh sé na socruithe cearta agus dul i dtaithí ar na leideanna sa deireadh gur bhuaigh sé rás.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gá go gciallaíonn daille easpa iomlán radhairc. Tagraíonn sé do lagú amhairc ina gcuirtear isteach go mór ar radharc. Soláthraíonn Saylor mínithe amhairc deasa ar an gcoincheap seo i bhfíseán a roinn sé.

Le tabhairt isteach Blind Drive Assist, is eispéireas éisteachta é Forza Motorsport le tacaíocht amhairc. Is cloch mhíle shuntasach é seo maidir le hinrochtaineacht do chluichí rásaíochta.

I measc na roghanna inrochtaineachta eile sa chluiche tá an cumas imbhuailtí gluaisteán a bhaint le haghaidh cearrbhachas aon-imreoir, ag casadh gluaisteáin AI i dtaibhsí, tuairiscí fuaime le haghaidh cutscenes, agus roghanna toirte an-sonrach do ghnéithe éagsúla d'fhuaimeanna an chluiche.

Chomhoibrigh Turn 10 Studios, an forbróir taobh thiar de Forza Motorsport, leis an gcomhairleoir inrochtaineachta Brandon Cole agus Steve Saylor chun modh Blind Drive Assist a chruthú. Tá an cluiche le scaoileadh ar 10 Deireadh Fómhair, le rochtain luath ar fáil dóibh siúd a cheannaíonn an Eagrán Préimh.

