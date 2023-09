Tugann Nuashonrú Fortnite 26.10 isteach Mo Laoch Trasnú an Acadaimh

Tháinig an nuashonrú Fortnite is déanaí, leagan 26.10, le roinnt gnéithe agus ábhar spreagúil nua. Ceann de phríomhbhuaicphointí an nuashonraithe seo ná an trasnú My Hero Academia, ag tabhairt carachtair agus cumais ón tsraith anime tóir go dtí an cluiche Battle Royale.

Is féidir le himreoirí úsáid a bhaint as mír Balla Oighear Todoroki anois, rud a ligeann dóibh bacainní oighreacha a chruthú chun críocha cosanta nó ionsaí. Tá méid suntasach sláinte ag an mBalla Oighir agus is féidir leis an damáiste a sheasamh go dtí go bhriseann sé. Is féidir é a fháil ar an talamh, i cófraí, nó in All Might Supply Drops. Cuireann an mhír seo casadh ar leith leis an gameplay, mar is féidir leis opponents gaiste agus iad a dhéanamh sleamhnán thart ar an oighear.

Chomh maith leis an Balla Oighir, is féidir le himreoirí úsáid a bhaint as cumas Smash Deku freisin, ar féidir leo naimhde a bhualadh amach láithreach gan ach buille amháin. Mar sin féin, ní féidir an chumhacht seo a fháil ach ó All Soláthair Drop, mar sin ní mór d'imreoirí a bheith ag faire amach do na braonta seo.

Má chríochnaítear Deku's Quests agus Todoroki's Quests tabharfar pointí taithí do na himreoirí, agus déanfar an t-imreoir a chothromú láithreach bonn le sé thréimhsí iomlána My Hero Academia a chríochnú.

Ina theannta sin, cuireadh trí chraiceann nua My Hero Academia leis an Siopa Míreanna. Is féidir le himreoirí troid anois mar Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, agus Mina Ashido, triúr de na laochra faoi oiliúint is fearr in UA.

Chomh maith leis an ábhar crossover, tugann an nuashonrú isteach freisin mír Pizza Party, ar féidir leo imreoirí a leigheas agus a sciath a threisiú. Ligeann an méadú meargánta SMG Athlódáil SMGanna a athlódáil níos tapúla, agus is féidir Stíleanna Super Leibhéal nua a dhíghlasáil le haghaidh outfits áirithe ag Leibhéal Séasúr 100 agus 125.

Tríd is tríd, tugann an nuashonrú Fortnite 26.10 raon gnéithe agus ábhar nua spreagúla do imreoirí taitneamh a bhaint as. Cibé an bhfuil sé ag scaoileadh cumais chumhachtacha, ag cruthú bacainní oighreata, nó ag leibhéalú outfits, tá rud éigin do gach duine sa nuashonrú is déanaí seo.

Foinsí: Nótaí Paiste Fortnite