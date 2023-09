The Fairphone 5: Céim i dtreo na bhFóin Chliste Inbhuanaithe

Tá an chuideachta smartphone Ollannach, Fairphone, tar éis an Fairphone 5 a scaoileadh, gléas láimhe a leagann amach caighdeán nua le haghaidh fad saoil agus in deisiúcháin. Le tag praghais de £619 (€699), tairgeann an Fairphone 5 suas le 10 mbliana de thacaíocht bogearraí, céim shuntasach chun aghaidh a thabhairt ar dhramhaíl teicneolaíochta. Tá scáileán OLED crisp ag an bhfeiste le ráta athnuachana 90Hz, ag soláthar scrollaithe mín agus dathanna bríomhara. Cé go bhféadfadh an dearadh a bheith beagán dátaithe i gcomparáid le fóin chliste níos nua-aimseartha, cuireann sé friotaíocht uisce IP55 ar fáil.

Tá an Fairphone 5 faoi thiomáint ag sliseanna Qualcomm QCM6490, rud nach bhféadfadh a bheith chomh cumhachtach le sliseanna cliste ard-deireadh ach a thairgeann tacaíocht fhadtéarmach, lena n-áirítear ar a laghad cúig nuashonrú leagan Android agus ocht mbliana de nuashonruithe slándála. Cuimsíonn an gléas sliotán cárta microSD freisin, rud a ligeann d'úsáideoirí an stóráil a leathnú go héasca.

Maidir le saol na ceallraí, maireann an Fairphone 5 thart ar 36 uair an chloig idir muirir, agus tá sé in ann an ceallraí a mhalartú go héasca le haghaidh spártha. Tá an ceallraí deartha chun 80% ar a laghad dá chumas bunaidh a choinneáil ar feadh níos mó ná 1,000 timthriall lán-mhuirear.

Tá Fairphone tiomanta d'inbhuanaitheacht, ag baint úsáide as ór agus airgead cóirthrádála, ábhair a fhaightear go heiticiúil, agus comhpháirteanna athchúrsáilte. Cuireann an chuideachta barántas cúig bliana ar fáil freisin agus tugann sé rogha d’úsáideoirí an fón a dheisiú iad féin ag baint úsáide as páirteanna breise modúlach.

Tagann an Fairphone 5 le Fairphone OS, bunaithe ar Android 13, ag soláthar eispéireas glan agus éifeachtach don úsáideoir. Le hocht go 10 mbliana d’uasdátaithe slándála, cuireann sé inúsáidteacht níos fadtéarmaí ar fáil ná an chuid is mó d’fhón cliste eile. Tá an rogha ag úsáideoirí freisin córais oibriúcháin eile a shuiteáil más mian leo.

I measc cumais ceamara an Fairphone 5 tá dé-cheamaraí cúil 50-megapixel agus ceamara selfie 50-megapixel. Cé go bhfuil feidhmíocht an cheamara réasúnta i ndálaí maithe soilsithe, bíonn sé ag streachailt le neamh-chomhsheasmhacht dath agus cásanna íseal-éadrom.

Tríd is tríd, is céim i dtreo fóin chliste inbhuanaithe é an Fairphone 5, a thairgeann fad saoil, in-athsholáthar agus foinsiú eiticiúil. Cé go bhféadfadh sé nach bhfuil sé ag teacht le feidhmíocht agus cumais ceamara na nguthán cliste ardleibhéil, cuireann sé rogha inmharthana ar fáil dóibh siúd a bhfuil imní orthu faoi dhramhaíl teicneolaíochta agus faoi thionchar a gcuid feistí ar an gcomhshaol.

Foinsí:

- Suíomh Gréasáin Fairphone