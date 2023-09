Iniúchadh ar Úsáid Speictreascópachta NMR Benchtop chun Anailís a dhéanamh ar Olaí Pirealaithe

Tá staidéar déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Aston a thaispeánann gur féidir le speictriméadar benchtop anailís éifeachtach a dhéanamh ar bhitholaí pirealaithe, rud a thairgeann rogha eile atá éifeachtach ó thaobh costais de ar speictriméadar ard-réimse.

Díorthaítear bith-olaí pirealaithe ó théamh seachtháirgí tionsclaíochta nó talmhaíochta agus tá an cumas acu feidhmiú mar roghanna eile seachas breoslaí iontaise. Mar sin féin, braitheann cóireáil agus cobhsaíocht na mbith-olaí seo ar a gcomhdhéanamh, ar féidir a bheith casta agus dúshlánach anailís a dhéanamh orthu.

Rinne an fhoireann ag Ollscoil Aston, faoi cheannas an Dr. Robert Evans, iniúchadh ar úsáid speictriméadar athshondais mhaighnéadaigh núicléach barr-bhinse (NMR) chun anailís a dhéanamh ar olaí pirealaithe. Murab ionann agus speictriméadar NMR ard-réimse, atá costasach agus a éilíonn fuarú crióigineach, úsáideann speictriméadar benchtop maighnéid bhuana agus cuireann siad rogha níos inacmhainne agus inrochtana ar fáil.

Cé go bhfuil íogaireacht agus réiteach níos ísle ag speictriméadar benchtop i gcomparáid le speictriméadar ard-réimse, fuair an staidéar amach go bhféadfadh siad sonraí NMR den chineál céanna a sholáthar le haghaidh samplaí ola pirealaithe. Déanann na speictriméadar benchtop meastachán cruinn ar thiúchan speiceas a bhfuil carbónil iontu, lena n-áirítear cetóin, aildéid, agus quinóin.

Tugann torthaí an staidéir seo modh níos simplí, níos saoire agus níos inrochtana chun olaí pirealaithe a anailísiú. Tá an poitéinseal ag speictriméadar NMR benchtop raon na n-úsáideoirí ar féidir leo anailís NMR a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar na bith-olaí seo a leathnú.

Cuireann an taighde seo leis an spéis mhéadaitheach in úsáid a bhaint as breoslaí malartacha a thagann ó fhoinsí in-athnuaite. Trí theicnící anailíse cost-éifeachtacha a fhorbairt, is féidir le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar chomhdhéanamh agus ar airíonna bith-olaí pirealaithe, ag réiteach an bhealaigh dá bhfeidhmchláir sa todhchaí.

