Vivo T2 agus T2x Nua: Comparáid idir Sonraíochtaí

Léiríonn na fóin chliste Vivo T2 agus T2x a eisíodh le déanaí sonraíochtaí agus gnéithe suntasacha. Breathnaímis níos dlúithe ar na príomhdhifríochtaí idir an dá mhúnla.

Taispeáin:

– Tá taispeáint 2-orlach FHD+ AMOLED ag Vivo T6.38, a sholáthraíonn dathanna beoga agus dubh domhain.

– Idir an dá linn, tagann an Vivo T2x le taispeáint FHD + IPS LCD beagán níos mó 6.58-orlach, ag seachadadh eispéireas amhairc geal agus géar.

Próiseálaí:

– Tá an Vivo T2 faoi thiomáint ag an Qualcomm Snapdragon 695 SoC, ag tairiscint feidhmíocht rianúil agus iltasking éifeachtach.

– Ar an láimh eile, tá an Vivo T2x feistithe le MediaTek Dimensity 6020 SoC, ag seachadadh cumais phróiseála cumhachtacha.

RAM agus Stóráil:

- Tairgeann an Vivo T2 dhá leagan: 6GB RAM + stóráil 128GB agus 8GB RAM + stóráil 128GB.

– De bharr an méid a sholáthraíonn an Vivo T2x roghanna stórála 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + stóráil 128GB, agus stóráil 8GB RAM + 128GB.

Ceamaraí:

– Leagann Vivo T2 béim ar braiteoir ceamara príomhúil 64MP le OIS agus EIS, rud a chinntíonn grianghraif iontacha le cobhsaíocht. Tá sé tacaithe ag braiteoir ceamara tánaisteach bokeh 2MP agus ceamara tosaigh 16MP le haghaidh selfies mórthaibhseach.

– I gcomparáid leis sin, tá braiteoir ceamara príomhúil 2MP ag an Vivo T50x, braiteoir ceamara tánaisteach bokeh 2MP, agus ceamara tosaigh 8MP le haghaidh grianghrafadóireacht ardcháilíochta.

Ceallraí agus Muirearú:

– Tá ceallraí 2mAh sa Vivo T4,500 agus tacaíonn sé le muirearú tapa 44W, rud a chumasaíonn athluchtú tapa agus áisiúil.

– Os a choinne sin, pacálann an Vivo T2x ceallraí 5,000mAh beagán níos mó ach tacaíonn sé le muirearú tapa 18W.

Bogearraí:

– Ritheann an dá mhúnla ar Android 13 Funtouch OS, ag soláthar comhéadan atá éasca le húsáid agus raon gnéithe úsáideacha.

Mar fhocal scoir, cuireann na fóin chliste Vivo T2 agus T2x sonraíochtaí iontacha ar fáil, a fhreastalaíonn ar riachtanais agus roghanna éagsúla. Cé go sáraíonn an T2 cumais taispeána agus ceamara, soláthraíonn an T2x cumas ceallraí níos mó. Smaoinigh ar do thosaíochtaí agus déan rogha eolasach bunaithe ar na príomhdhifríochtaí seo.

