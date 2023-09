Tugann SRAM isteach Feistis Súl Turraing Nua le Leaistiméirí

Tá SRAM, imreoir suntasach i dtionscal na rothar, tar éis paitinn a chomhdú le déanaí le haghaidh dearadh ceannródaíoch do shúilíní turrainge. Déanann an doiciméad paitinne cur síos ar úsáid leaistiméirí, nó spriongaí rubair, a chuirtear idir an turraing agus an fráma. Tá sé mar aidhm ag an nuálaíocht seo aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá le sárú ag córais fionraíochta rothar sléibhe agus iad ag ionsú go héifeachtach creathadh beaga de bharr dromchlaí míchothroma.

Úsáideann giniúint reatha forcanna rothair sléibhe, mar iad siúd ó RockShox, leaistiméirí ar a dtugtar ButterCups cheana féin chun creathadh ard-minicíochta a ionsú. D'fhéadfadh sé nach nginfidh na tonnchrith seo go leor fórsa chun frithchuimilt statach an chrochta a ghníomhachtú, rud a fhágann go mbeidh droch-fhrithghníomhú ar éagsúlachtaí caolchúiseacha i bhfórsa an talaimh. Is féidir leis seo cur le tuirse marcach agus pian comhpháirteach.

Tá roinnt buntáistí ag baint leis na leaistiméirí nua-mholta sna gléasanna súl turrainge. Ní hamháin go dtéann siad i ngleic leis na creathadh a mbíonn sé deacair ag suaitheadh ​​​​aeir a ionsú ach cuireann siad ar chumas an fhionraí comhbhrú beagán níos luaithe tar éis bumps a bhualadh. Cuireann an freagra luath seo isteach go mór ar chompord agus ar ghreim iomlán na marcaigh.

Murab ionann agus na ButterCups a úsáidtear i bhfionraí forc, oibríonn na elastomers turrainge nua i gcomhar leis an turraing iomlán, ní hamháin an t-earrach aer. Ciallaíonn sé seo nach gá ach an frithchuimilt íosta sa nasc fionraí a shárú chun go bhféadfaidh na leaistiméirí gabháil. Ina theannta sin, de réir mar a ghluaiseann an roth cúil trí milliméadar in aghaidh gach milliméadar comhbhrú an turraing, déantar éifeacht na leaistiméirí a aimpliú. D'fhéadfadh go gceadaíonn an dearadh seo suas le 12 mm de ghluaiseacht ag an acastóir cúil.

Is féidir na gléasanna elastomer a fheistiú ar gach ceann den turraing agus féadfar iad a shaincheapadh bunaithe ar roghanna an rothaí. Bheadh ​​sé sách éasca leaistiméirí de chruas éagsúil a mhalartú, rud a chuirfeadh ar chumas úsáideoirí na saintréithe fionraíochta a oiriúnú de réir a meáchain nó a rogha.

Cé nach bhfuil sé soiléir fós an féidir an dearadh seo a iarfheistiú ar shuiteálacha atá ann cheana féin, is féidir go bhféadfaí na feisteas fráma leaistiméire a cheangal le súilíní turrainge atá ann cheana féin. Mar sin féin, mar gheall ar fhad méadaithe agus taisteal an turraing, d'fhéadfadh comhoiriúnacht le gach fráma rothar a bheith teoranta.

Cé go bhfuil na gléasanna súl turrainge seo le leaistiméirí fós i gcéim na paitinne agus b'fhéidir nach bhfeicfidh siad táirgeadh, coinneoimid súil ar aon fhorbairtí breise sa choincheap nuálaíoch seo. Is cinnte go bhfuil aird an tionscail tarraingthe ag na tairbhí féideartha a thairgeann sé maidir le feidhmíocht fionraíochta rothar sléibhe a fheabhsú.

