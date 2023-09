Éabhlóid Fhorbairt na bhFíschluichí: Ó Fhoirne Beaga go Léiriúcháin Ilchasta

Rinne Ed Boon, comhchruthaitheoir Mortal Kombat agus príomhoifigeach cruthaitheach ag NetherRealm Studios, machnamh le déanaí ar an gcaoi a bhfuil tionscal an chluiche físeáin tar éis teacht chun cinn le tríocha bliain anuas. In agallamh ar an seó Hot Ones, phléigh sé an tionchar atá ag dul chun cinn teicneolaíochta ar fhorbairt cluichí agus na dúshláin a bhaineann leis.

Rinne Boon comparáid idir forbairt an Mortal Kombat bunaidh i 1992 agus an Mortal Kombat 1 a bhí le teacht agus leag sé béim ar an méadú suntasach ar mhéid agus ar raon feidhme na foirne. Foireann lárnach de cheathrar a chruthaigh an chéad chluiche, ag láimhseáil ríomhchlárú, ealaín, dearadh agus fuaim. Mar sin féin, tá na céadta gairmithe i gceist leis an Mortal Kombat nua, lena n-áirítear aisteoirí, stiúrthóirí, beochantóirí, agus innealtóirí fuaime, rud a fhágann go mbeidh eispéiris chearrbhachais níos ilchasta agus níos tumtha.

Agus buntáistí an dul chun cinn teicneolaíochta á aithint aige, léirigh Boon cumha freisin as simplíocht na mblianta tosaigh. Chuimhnigh sé go fonnmhar ar conas a d’fhéadfaí smaointe a thabhairt chun beatha láithreach, le hamanna slánúcháin gasta. I gcodarsnacht leis sin, tá an tionscal éirithe níos casta anois, agus éilíonn tionscadail míonna pleanála agus comhordaithe.

Rinne Boon comparáid idir an próiseas forbartha físchluiche nua-aimseartha agus an Titanic a stiúradh, áit a dtógann sé go leor ama agus iarrachta iompú. Caithfidh aon smaoineamh dul trí shraith formheasa anois agus go mbeadh baint ag páirtithe leasmhara éagsúla leis, fiú do dhuine éigin ina phost féin.

In ainneoin na ndúshlán, tá NetherRealm Studios ag ullmhú chun Mortal Kombat 1, an dara tráthchuid déag sa saincheadúnais, a scaoileadh ar 19 Meán Fómhair. Tabharfaidh an t-atosú seo isteach an meicneoir Kameo nua, ag cur gnéithe úra leis an tsraith cluiche troid a bhfuil an-tóir air cheana féin.

Ó cuireadh tús leis, tá Mortal Kombat fós ina chumhachtaí sa tionscal, agus é ag cur thar maoil le 79 milliún cóip ar feadh an tsaoil. Tá teideal an IP is mó díol aige sa seánra troda, a sháraíonn Super Smash Bros. agus Street Fighter i ndíolacháin aonad.

Soláthraíonn an t-agallamh le Ed Boon léargais luachmhara ar éabhlóid fhorbairt na bhfíschluichí, ag taispeáint na feabhsuithe ollmhóra sa teicneolaíocht, raon feidhme agus scála ach freisin ag cur béime ar na castachtaí agus na dúshláin atá tagtha chun cinn feadh na slí.

Foinsí:

– Agallamh Hot Ones le Ed Boon

- Stiúideonna NetherRealm