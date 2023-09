Duolingo chun Ardán Oideachais Ceoil Gamified a Sheoladh

Tá Duolingo, an t-ardán foghlama teanga coitianta, ag leathnú a chuid tairiscintí chun oideachas ceoil a chuimsiú. Tá an chuideachta, a bhfuil aithne air as na ceachtanna beaga a fhaigheann tacaíocht fógraí, ag cruthú pacáiste nua dar teideal Duolingo Music. Táthar ag súil go seolfar an pacáiste seo le níos mó ná 200 “fonn spraíúil agus eolach” ina leabharlann foghlama, mar aon le cleachtaí agus ceachtanna idirghníomhacha atá deartha chun mic léinn a mhúineadh conas nótaí a léamh, amhráin shimplí a sheinm, agus tumadóireacht a dhéanamh ar theoiric an cheoil.

Cosúil lena ardán teanga, leanfaidh Duolingo Music struchtúr foghlama gamified. Treoróidh carachtair bheoite na scoláirí trí dhúshláin cosúil le meaitseáil nótaí agus cleachtaí “líon na bearnaí” ar scór ceoil. Gheobhaidh siad pointí cluiche agus rachaidh siad san iomaíocht ar chláir cheannairí chun a gcuid foghlama a spreagadh tuilleadh. Nochtfar an curaclam ceoil nua níos mine ag comhdháil Duocon an 11 Deireadh Fómhair.

Dúirt Vanessa Jameson, Stiúrthóir Innealtóireachta Duolingo, Ábhair Nua, gurb é misean na cuideachta an t-oideachas is fearr a chur ar fáil go huilíoch. Trí oideachas ceoil a thairiscint saor in aisce i bhformáid spraíúil agus inspreagtha Duolingo, tá sé mar aidhm acu bunghnéithe an cheoil a dhéanamh inrochtana do chách.

D’fhás Duolingo níos faide ná an fhoghlaim teanga roimhe seo trí bhunphacáiste matamaitice do leanaí agus cleachtaí oiliúna inchinne do dhaoine fásta a chur leis. Agus Duolingo Music curtha leis, leanann an t-ardán dá mhisean deiseanna oideachais éagsúla a sholáthar do raon leathan foghlaimeoirí.

Foinsí:

– Duolingo