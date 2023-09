An féidir le AI Aiseolas Cliant a Thógáil Amach?

D'fhorbair Dentsu Creative “An Cliant Saorga,” turgnamh AI a sholáthraíonn aiseolas ar obair chruthaitheach ó thrí phearsa cliant ficseanúil. Cé go bhfuil an turgnamh níos spraíúla ná tromchúiseach, leagann sé béim ar na feidhmeanna féideartha a bhaineann le AI sa tionscal. Molann an ghníomhaireacht gur féidir AI a úsáid chun fíor-obair chruthaitheach a thástáil agus chun léargais a aimsiú le pearsana fíorúla custaiméirí. Ina theannta sin, is féidir AI a chur i bhfeidhm maidir le heispéiris brandáilte tarraingteacha a dhearadh agus cabhrú le custaiméirí na táirgí cearta a aimsiú. Is féidir é a úsáid freisin chun ceisteanna casta custaiméirí a fhreagairt.

Comhcheanglaíonn an Cliant Saorga samhlacha AI éagsúla, lena n-áirítear InstructBLIP agus Viseme API Microsoft Azure, chun cumais a bhaint amach nach bhfuil ar fáil go héasca le samhlacha a úsáidtear go coitianta. Cuireann an cumas seo chun samhlacha AI a thástáil, a oiliúint agus a chomhcheangal ar chumas na gníomhaireachta táirgí AI a fhréamhshamhail go tapa agus a thógáil ar scála. De réir ceann teicneolaíochta Dentsu Creative Amsterdam, Luke Vink, is é cuspóir The Artificial Cliant cásanna úsáide féideartha AI a thaispeáint agus a léiriú conas is féidir le brandaí guth uathúil AI a chruthú trí chúntóirí AI ábhartha, brandáilte.

Leagann Boris Nihom, comh-POF Dentsu Creative Amsterdam, béim ar cé gur féidir le AI a bheith ina uirlis luachmhar, ní féidir leis an tábhacht a bhaineann le caidreamh cliant-ghníomhaireachta fíor a chur in ionad na tábhachta a bhaineann leis. Féachann an ghníomhaireacht ar fhréamhshamhlacha AI mar mhodh chun teorainneacha na teicneolaíochta reatha a thástáil agus chun taithí an chustaiméara a fheabhsú.

Tríd is tríd, feidhmíonn an Cliant Saorga mar léiriú siamsúil ar na féidearthachtaí a thairgeann AI sa tionscal cruthaitheach. Trí leas a bhaint as cumhacht na múnlaí AI éagsúla, is féidir le brandaí AI a ghiaráil chun a bpróisis chruthaitheacha a fheabhsú agus eispéiris fheabhsaithe do chustaiméirí a sheachadadh.

Foinsí:

– Dentsu Creative Amsterdam

– TeagascBLIP

- API Viseme Microsoft Azure