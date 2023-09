Tá cluiche nua ar stíl chluiche boird fógartha ag an bhfoilsitheoir Aniplex dar teideal Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! don Nintendo Switch. Le scaoileadh i 2024, tá an cluiche seo bunaithe ar an tsraith anime agus manga a bhfuil an-tóir air Demon Slayer. Mar sin féin, faoi láthair, ní bheidh sé ar fáil ach sa tSeapáin.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Leanann an saincheadúnas an chéad oiriúnú físeán cluiche físeán, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, a seoladh i 2021 agus a tháinig go dtí an Nintendo Switch in 2022. Cé go bhfuil sonraí faoi Mezase! Saikyou Taishi! teoranta faoi láthair, cuireann an leantóir fógra agus an láithreán gréasáin oifigiúil Demon Slayer glimpses ar cad is féidir le himreoirí a bheith ag súil.

Murab ionann agus an oiriúnú cluiche troid roimhe seo, Mezase! Saikyou Taishi! is cosúil go bhfuil sé dírithe níos mó ar eispéireas cosúil le cluiche boird, a d'fhéadfadh a bheith ag tarraingt inspioráid ón tsraith tóir Mario Party. Cé nach bhfuil meicníochtaí sonracha gameplay tugtha le fios, is féidir le lucht leanúna Demon Slayer a bheith ag súil le taithí tumtha agus tarraingteach cosúil leis an gcluiche troda a bhfuil glactha go maith leis.

Cé nach bhfuil scaoileadh an iarthair deimhnithe, táthar ag súil go bhfaighidh lucht leanúna lasmuigh den tSeapáin an deis freisin taitneamh a bhaint as Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Is féidir le díograiseoirí Demon Slayer araon a gcuid excitement agus oirchill don chluiche a roinnt sna tuairimí.

