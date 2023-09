Cuireann cibear-ionsaí ar ionaid saoire MGM Cur isteach ar Chustaiméirí

Tá fadhbanna taithí ag custaiméirí MGM Resorts le meaisíní sliotán agus córais áirithinte seomra ar líne tar éis cibear-ionsaí ar an bhfathach óstán agus ceasaíneo a bhfuil an-tóir air. Cé gur dúnadh córais áirithe mar gheall ar cheist na cibearshlándála, dúirt MGM Resorts go raibh a shaoráidí fós ag feidhmiú. Thuairiscigh custaiméirí fadhbanna éagsúla, ar nós mífheidhmiú eochracha digiteacha a d’fhág go ndeachaigh siad isteach sna seomraí míchearta. Chuaigh roinnt daoine chuig na meáin shóisialta chun gearán a dhéanamh faoi áirithintí a cuireadh ar ceal, faoi éagumas seiceáil isteach, íocaíochtaí le cártaí a dhéanamh, nó logáil isteach ar a gcuntais MGM.

Mar fhreagra ar an eachtra, chuir MGM Resorts tús le himscrúdú le cabhair ó shaineolaithe seachtracha cibearshlándála. Thug siad fógra freisin do fhorghníomhú an dlí agus rinne siad beart láithreach chun a gcórais agus a sonraí a chosaint trí chórais áirithe a mhúchadh. Tá imscrúdú na cuideachta ar siúl faoi láthair chun cineál agus scóip an chibear-ionsaí a chinneadh. In ainneoin an ionsaí, tá áiseanna bia, siamsaíochta agus cearrbhachais na n-ionad fós ag feidhmiú, agus is féidir le haíonna rochtain a fháil ar a seomraí óstáin fós le cúnamh ón Deasc Tosaigh.

Níl príomhshuíomh Gréasáin na cuideachta ar fáil faoi láthair, áfach, ag atreorú custaiméirí chun teagmháil a dhéanamh leo ar an bhfón nó ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Tá éagsúlacht óstán agus casinos ag MGM Resorts ar fud na Stát Aontaithe, lena n-áirítear suíomhanna cáiliúla i Las Vegas. Is é seo an dara eachtra cibearshlándála don chuideachta, agus tharla sárú roimhe seo in 2019 nuair a ghoid hackers níos mó ná 10 milliún taifead custaiméara. Níltear cinnte ag an am seo an bhfuil sonraí comhchosúla curtha i gcontúirt sa chibear-ionsaí reatha.

Foinsí: BBC News

Sainmhínithe: Cibearionsaí – iarracht rochtain neamhúdaraithe a fháil ar chórais nó líonraí ríomhaireachta, go hiondúil le hintinn cur isteach ar shonraí nó iad a ghoid.