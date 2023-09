Socraíonn an spásaire Frank Rubio Taifead do Laethanta Leanúnacha sa Spás

Tá an spásaire Frank Rubio tar éis taifead spáseitilte aonair NASA a bhriseadh trí 356 lá leanúnach a chaitheamh sa spás. Tá Rubio, in éineacht lena chomhbhaill den chriú, an Ceannasaí Sergey Prokopyev agus na hInnealtóirí Eitilte Dmitri Petelin, mar chuid de chriú Expedition 69 ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) le breis is bliain.

Rinne an spásaire Mark Vande Hei ceiliúradh ar mhisean ceannródaíoch Rubio, a raibh an taifead de 355 lá leanúnach sa spás aige roimhe seo. Rinne Vande Hei comhghairdeas le Rubio le linn comhrá spás-go-talamh réamhthaifeadta ar 5 Meán Fómhair.

Cuimsíonn criú reatha Expedition 69 dhá ghrúpa ar leith, agus tá duine acu ar an stáisiún spáis le beagnach bliain. Tá an grúpa eile, Rubio san áireamh, ar bord ón 27 Lúnasa. Ag deireadh na míosa, imeoidh na baill foirne is faide a bhfuil seirbhís acu leo, ag cur deireadh lena ré is mó riamh sa spás.

Idir an dá linn, tá triúr ball foirne nua ag ullmhú chun dul isteach san ISS. Seolfaidh spásaire NASA Loral O'Hara, in éineacht le cosmonauts Roscosmos Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, as Cosmodrome Baikonur sa Chasacstáin ar long criú Soyuz MS-24. Tá siad sceidealta le duga chuig modúl Rassvet an ISS díreach os cionn trí huaire tar éis iad a sheoladh.

Déanfaidh an fhoireann nua ardtaighde spáis le linn a misean sé mhí. Áirítear leis seo turgnaimh eolaíochta ar mhicri domhantarraingt a chuideoidh lenár dtuiscint ar dhálaí maireachtála sa spás agus a rachaidh chun sochair do dhaoine ar an Domhan agus sa spás araon.

Chomh maith leis na gníomhaíochtaí leanúnacha ar an ISS, is féidir le díograiseoirí spáis fanacht cothrom le dáta trí bhlag an stáisiúin spáis, @space_station agus @ISS_Research a leanúint ar ardáin na meán sóisialta. Is féidir buaicphointí físe seachtainiúla a fháil freisin ar leathanach nuashonraithe físeáin NASA.

Foinsí:

– NASA.gov