Crash Team Rumble Séasúr 2: Léarscáileanna Nua, Mód, Laoch, agus Pas Cath

Crash Team Rumble Séasúr 2 tagtha le breisithe nua spreagúla leis an gcluiche. Is féidir le himreoirí a bheith ag súil le léarscáileanna nua, modh nua, laoch nua, agus pas cath uile-nua. Tugann an nuashonrú is déanaí léargas úr ar an gcluiche, ag soláthar bealaí nua chun spraoi agus spraoi gan teorainn do lucht leanúna Crash.

Ceann de bhuaicphointí móra Séasúr 2 ná tabhairt isteach Mód Páirtí. Tugann an remix comh-op 4-imreoir seo sos ó chluichí iomaíocha agus ligeann sé d'imreoirí scaoileadh le chéile. Tá sé comhdhéanta de 5 bhabhta mion-chluiche ar leith, gach ceann acu a dúshláin féin. Tá obair foirne ríthábhachtach mar ní mór d’imreoirí oibriú le chéile chun tascanna a dhéanamh agus cloig a bhailiú chun an t-am atá fágtha acu a mhéadú. Féadfaidh máistreacht a dhéanamh ar gach Tonn Mód Páirtí fiú Boss Tonn rúnda a dhíghlasáil, ag cur scileanna veterans Crash chun an tástáil deiridh.

Gné na Babhtaí Mód Páirtí cineálacha éagsúla gameplay. Sa Rith Luas, téann imreoirí trí phailléid luais agus iad ag seachaint guaiseacha mar thuairteoirí agus cliathbhoscaí nítrea. Cad é Cookin? Éilíonn imreoirí comhábhair ar leith a bhailiú agus iad a chur le pota ag taisteal timpeall an léarscáil. Tugann Get Lit dúshlán do na himreoirí coinneal a úsáid chun lóchrainn scaipthe timpeall an túir a lasadh sula n-imíonn am. In Dig It, téann imreoirí sa tóir ar chnámha adhlactha agus athchruinníonn siad iad sa lár chun creatlach iomlán a aimsiú. Ar deireadh, cuireann Preab an Bhalúin, atá le scaoileadh níos déanaí i Séasúr 2, tasc d’imreoirí léim trasna balúin chun pointí a scóráil.

Ina theannta sin, tugann Séasúr 2 laoch nua ar a dtugtar Ripto isteach. Tá an carachtar seo, a thagann ó na cruinne Spyro, ag baint le scepter agus tá geasa marfach agus cumhachtach aige. Áirítear ar chumais Ripto liathróidí dóiteáin a sheoladh, tintreach a ghairm, agus tonnta tsunami a chruthú. Is féidir le himreoirí oilte na cumais seo a chomhcheangal chun teaglama uafásacha a scaoileadh. Beidh Ripto ar fáil níos déanaí sa séasúr.

Chun na gnéithe gameplay nua a chomhlánú, cuireann Séasúr 2 dhá léarscáil nua ar fáil: Waste Deep agus Snagcheol Junction. Tógann Waste Deep imreoirí chuig séaraigh chontúirteacha atá líonta le turgnaimh Cortex, agus is léarscáil bhríomhar oíche é Jazz Junction le hatmaisféar jazzy. Tugann gach léarscáil a dhúshláin uathúla agus a iontas féin.

Ar deireadh, tagann Séasúr 2 le Pas Cath 100-sraith, a thugann deis d'imreoirí craicne nua, cosmaidí, ceol agus go leor eile a dhíghlasáil. Is féidir an Pas Cath a fháil tríd an Crash Team Rumble Deluxe Edition nó a cheannach ar leithligh.

Tá Crash Team Rumble Séasúr 2 beo anois, rud a thugann saibhreas ábhar spreagúil don chluiche. Cibé an bhfuil tú ag lucht leanúna na dianiomaíochta nó gameplay comhoibríoch, tá rud éigin ag an nuashonrú seo do gach díograiseoir Crash. Ná caill amach ar an aicsean!

