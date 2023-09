Cabhlach Reatha Dhíograiseoir Gluaisteán Clasaiceach: Meascán de Chrysler agus Subaru

Tá Laurence Rogers, díograiseoir gluaisteán san Astráil, ina úinéir bródúil ar bhailiúchán mórthaibhseach feithiclí clasaiceacha. Áirítear lena chabhlach reatha Chrysler Valiant Ute 1969, Chrysler Valiant Wayfarer Ute ó 1970, Charger Valiant Chrysler 1974, agus Subaru WRX Club Spec 2006. Roinneann Rogers a chuid eachtraí feithicleach ar a chuntas Instagram, @heycharger9.

Is é buaicphointe bhailiúchán Rogers ná Project Cactus, Chrysler Valiant Ute ó 1969 atá athchóirithe go hálainn. Léiríonn an fheithicil seanré seo gnéithe deartha clasaiceacha agus léiríonn sé ré shuntasach i stair na ngluaisteán. Tá am agus iarracht infheistithe ag Rogers chun an carr seo a athbhunú go dtí a ghlóir roimhe seo, ag cinntiú go bhfanann sé ina phíosa oidhreachta feithicleach a bhfuil meas air.

Chomh maith le Project Cactus, tá úinéireacht ag Rogers ar ‘Lenny,’ Chrysler Valiant Wayfarer Ute ó 1970. Is teist eile é an fheithicil seo ar an bpaisean atá ag Rogers i bhfeithiclí seanré, rud a léiríonn a thiomantas do charranna clasaiceacha a chaomhnú agus a ndraíocht uathúil.

Tá dhá ghluaisteán níos clasaiceacha á mbailiú amach ag Rogers: Charger Chrysler Valiant ó 1974 agus Spec 2006 Club Subaru WRX 9. Cuireann na feithiclí seo éagsúlacht lena chabhlach, leis an Charger ag léiriú ré na gcarr matán agus an WRX ag taispeáint cumais feidhmíochta na nua-aimseartha. gluaisteáin.

Mar údar ócáideach le haghaidh Autopian, nascann Rogers a ghrá do ghluaisteáin agus a bhuanna scríbhneoireachta. Soláthraíonn a chuid alt léargais agus peirspictíochtaí luachmhara ar thopaicí feithicleacha, ag coinneáil léitheoirí ar an eolas agus siamsaíocht a thabhairt dóibh.

Léiríonn bailiúchán mórthaibhseach feithiclí clasaiceacha Laurence Rogers a paisean gan staonadh do ghluaisteáin agus do thionscal na ngluaisteán. Trína chuntas Instagram agus a chuid ranníocaíochtaí le hAutpian, leanann sé ar aghaidh ag roinnt a ghrá do na meaisíní seo le díograiseoirí eile.

Foinsí:

– Cuntas Instagram Laurence Rogers, @heycharger74