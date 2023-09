Tionscnamh Réabhlóideach i Stóráil Sonraí: Teicneolaíocht Cheirmeach Bunaithe ar Nana-sraitheoirí Cerabyte

Tá Cerabyte, gnólacht nua-thionscanta stórála Gearmánach a bhfuil gealladh faoi, chun an margadh stórála $500B a mhilleadh lena réiteach stórála ceannródaíoch atá bunaithe ar nana-sraitheoirí ceirmeacha. Maíonn an chuideachta go laghdóidh a teicneolaíocht nuálaíoch costas iomlán úinéireachta stórála lárionad sonraí (TCO) faoi 75%. Leis na cartúis CeraMemory agus CeraTape atá le teacht, tá sé beartaithe ag Cerabyte dlús, feidhmíocht, paraidímí rochtana a réabhlóidiú, agus aghaidh a thabhairt ar éilimh chostais agus inbhuanaitheachta na n-ionad sonraí.

Is í an eochair do theicneolaíocht Cerabyte ná nana-sraitheanna neamhorgánacha déanta as criadóireacht, nach bhfuil ach 50-100 adamh tiubh. Trí theicneolaíocht stórála sonraí ceirmeacha a scálaiú ó mhéideanna giotán 100nm go 3nm, tá Cerabyte ag súil le dlús sonraí a mhéadú ó ghigibheart in aghaidh an ceintiméadar cearnach (GB / cm2) go terabytes in aghaidh an ceintiméadar cearnach (TB / cm2). Tá sé réamh-mheasta go mbeidh cartúis CeraMemory mar thoradh ar an scálú seo atá in ann idir 10 petabyte (PB) agus 100 PB a stóráil, agus CeraTape le suas le toilleadh 1 exabyte (EB) in aghaidh na téipe.

Chun sonraí a thaifeadadh ar CeraMemory, úsáideann Cerabyte léasacha léasair nó cáithníní a dhéanann struchtúr ar mhaitrísí sonraí atá cosúil le cóid QR. Is féidir léamh sonraí a bhaint amach trí theicnící íomháithe micreascópacha ardtaifigh nó micreascópacht bhíoma leictreon. Cuireann an gnólacht nua-thionscanta béim ar nach mbeidh gá le léasacha cáithníní agus le micreascópacht leictreoin ach amháin ag na dlúis is airde ina gcuid léarscáileanna.

Chomh maith le cumas stórála mórthaibhseach, tá feidhmíocht eisceachtúil ag baint le teicneolaíocht Cerabyte. Maíonn an chuideachta gur féidir lena teicneolaíocht luasanna léitheoireachta agus scríofa a bhaint amach sa raon ghigibheart in aghaidh an tsoicind (GB/s). Ina theannta sin, tá na teicneolaíochtaí seo tréithrithe mar chumhacht íseal, geallann oibríochtaí tíosach ar fhuinneamh.

Gné shuntasach eile de stóráil ceirmeach ná a marthanacht agus a fad saoil. Deir Cerabyte gur féidir lena meáin mhair níos mó ná 5,000 bliain, fiú faoi choinníollacha teochta foircneacha ó -273 ° C (-460 ° F) go 300 ° C (570 ° F). Ina theannta sin, tá CeraMemory resistant do thimpeallachtaí creimneach, aigéadacha, radaighníomhacha, chomh maith le cur isteach ar chuisle leictreamaighnéadach (EMP).

Tá na cartúis CeraMemory cosúil le leatháin le bratuithe ceirmeacha, atá cosúil, tar éis iad a iniúchadh go dlúth, le cártaí nana-scála leathphunched. Maidir le CeraTape, tá foshraith 5 µm tiubh agus sciath ceirmeach 10 nm tiubh aige. Cumasóidh na téipeanna ilchisealacha seo dlús scála TB/cm2.

Comhoibríonn Cerabyte go dlúth le príomhghníomhaithe tionscail i réimsí gaolmhara teicneolaíochta agus déantúsaíochta, ag cur lena creidiúnacht a thuilleadh. Táthar ag súil go mór lena gcur i láthair atá le teacht ag Comhdháil Forbróirí Stórála 2023 i Fremont, California agus táthar ag súil go soláthróidh sé tuilleadh sonraí faoin teicneolaíocht cheannródaíoch seo.

Mar fhocal scoir, cuireann stóráil ceirmeach nana-sraitheanna Cerabyte réiteach úrnua i láthair a gheallann an tionscal stórála sonraí a réabhlóidiú. Más fíor lena n-éileamh, tá an cumas ag an teicneolaíocht costais a laghdú go suntasach, dlús sonraí a mhéadú, agus feidhmíocht agus marthanacht eisceachtúil a sholáthar.

