Pokémon Téigh: Is féidir le Mancaí a bheith lonracha!

Achoimre:

I Pokémon Go, tá deis ag imreoirí teacht ar Pokémon moncaí muc, Mankey, san fhiáine. Is é an nuacht spreagúil gur féidir le Mankey a bheith lonracha freisin! Ciallaíonn sé seo go mbeidh deis ag imreoirí leagan lonrach den Pokémon seo a ghabháil, a bhfuil dath difriúil aige ná an ceann rialta. In éineacht le Mankey, is féidir lena éabhlóid, Primeape, a bheith lonrach freisin.

Le tabhairt isteach féideartha Annihilape, éabhlóid deiridh Mankey agus Primeape ó Pokémon Scarlet agus Violet, moltar tosú ag bailiú candy Mankey in oirchill an éabhlóid seo. Tugann eisiúintí luath Pokémon Paldean i Pokémon Go le fios go bhféadfadh Annihilape a bheith páirteach san uainchlár go luath.

Is é an ráta lonrach do Mankey in Pokémon Go ná thart ar aon i 500, de réir taighde a rinne The Silph Road. Mar sin féin, níl "permaboost" ag Mankey, rud a chiallaíonn nach sceith annamh é agus nach bhfuil ráta lonrach méadaithe aige. Tá sé bunaithe ar sheans randamach a mhealladh Pokémon níos lonracha, mar go gcinnfidh an forbróir Niantic rátaí gabhála Pokémon lonracha agus de ghnáth ní dhéantar iad a threisiú ach amháin le linn imeachtaí speisialta nó ruathair.

Chun súil a choinneáil ar Pokémon lonracha atá ar fáil, is féidir le himreoirí tagairt a dhéanamh do liosta LeekDuck, a sholáthraíonn treoir amhairc ar na Pokémon lonracha atá ann cheana féin.

Le haghaidh tuilleadh leideanna agus treoracha ar Pokémon Go, cuireann Polygon saibhreas acmhainní ar fáil chun do chluicheplay a fheabhsú.

Sainmhínithe:

- Pokémon lonracha: Pokémon le dathú malartach atá níos annamh ná a gcomhghleacaithe rialta.

– Candy: Acmhainn i Pokémon Go is féidir a bhailiú trí Pokémon de speiceas ar leith a ghabháil agus a úsáid chun Pokémon a éabhlóidiú nó a chumhachtú.

Foinsí:

– The Silph Road (trí Wayback Machine)

– Leic Duibh

– Polagán