Is féidir le lucht leanúna rochtain saor in aisce a fháil ar Call Of Duty: Cogaío Nua-Aimseartha 3 Beta trí Twitch

Tá lucht leanúna an tsaincheadúnais cluiche móréilimh Call Of Duty i do chraic mar is féidir leo rochtain saor in aisce a fháil anois ar an béite dá gcluiche a raibh súil leis go mór, Call Of Duty: Modern Warfare III. Tabharfaidh an béite, a bheidh roinnte thar dhá dheireadh seachtaine ar leith, blaiseadh den chluiche atá le teacht d’imreoirí agus ligfidh sé dóibh aiseolas luachmhar a sholáthar.

Beidh an chéad deireadh seachtaine den béite eisiach do lucht leanúna PlayStation agus beidh sé ar siúl ó 6 Deireadh Fómhair go Deireadh Fómhair 10. Beidh an dara deireadh seachtaine, a bheidh oscailte do gach imreoir ar PlayStation, Xbox, agus PC, ar siúl ó 12 Deireadh Fómhair go Deireadh Fómhair 16. Cinnteoidh réamhordú an chluiche rochtain ar an béite, ach tá bronntanas speisialta ann freisin ar Twitch a thugann deis ceann de na 50,000 cód béite a bhuachan.

Chun páirt a ghlacadh sa bhronntanas, ní mór do lucht leanúna féachaint ar 60 nóiméad ar a laghad de shruthanna World Series Of Warzone ar Twitch. Ní mór dóibh freisin a n-ardán agus cuntas Twitch a nascadh le Activision. Mar aon leis na cóid béite, beidh deis ag lucht féachana luach saothair eile a bhuachan, mar shampla treisithe XP, feathail, agus craicne arm.

Tá Call Of Duty: Modern Warfare III le scaoileadh ar 10 Samhain le haghaidh Xbox Series X/S, PlayStation 5, agus PC. Feidhmíonn an cluiche mar seicheamh díreach chuig Cogaío Nua-Aimseartha II, ag leanúint le scéal an Chaptaein Praghas agus a fhoireann agus iad ag tabhairt isteach cineálacha nua gameplay.

Tá lucht leanúna ag fanacht go fonnmhar le scaoileadh na tráthchoda nua sa saincheadúnas Call Of Duty. Leis an deis triail a bhaint as an gcluiche go luath tríd an béite, is féidir le himreoirí blaiseadh a fháil ar an ngníomh agus aiseolas luachmhar a sholáthar chun cabhrú leis an táirge deiridh a mhúnlú.

Foinsí:

– Cuntas Twitter Call Of Duty – CharlieIntel