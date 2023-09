Conas Cód Earráide 14515 a Shocrú i Call of Duty: Cogaío Nua-Aimseartha 2

Call of Duty: Cogaío Nua-Aimseartha 2 féadfaidh imreoirí teacht ar chód earráide 14515, rud a d'fhéadfadh cosc ​​a chur orthu rochtain a fháil ar chluiche il-imreora. Is féidir leis an earráid seo tarlú go randamach agus gan rabhadh. De ghnáth bíonn sé le feiceáil nuair a dhéanann imreoirí iarracht dul isteach sa chluiche.

Is é an bhrí atá le cód earráide 14515 ná go bhfuil ró-ualach ar na freastalaithe Cogaío Nua-Aimseartha 2. Tarlaíonn sé seo nuair a bhíonn an iomarca imreoirí ag iarraidh rochtain a fháil ar chluiche cleamhnais ag an am céanna, rud a fhágann go n-éiríonn na scuainí cleamhnais faoi léigear. Is féidir le cúis chruinn an ró-ualaithe athrú, mar shampla le linn imeachtaí nó tús séasúr nua.

Ar an drochuair, níl aon réiteach cinntitheach ann chun cód earráide 14515 a shocrú, toisc gur saincheist ar thaobh an fhreastalaí é. Mar sin féin, tá roinnt céimeanna is féidir leat a ghlacadh chun iarracht a dhéanamh an fhadhb a réiteach. Ar an gcéad dul síos, moltar suíomh Gréasáin Brathadóir Down MW2 nó an leathanach oifigiúil Call of Duty Twitter a sheiceáil le haghaidh aon nuashonruithe ar stádas an fhreastalaí. Ina theannta sin, is féidir le monatóireacht a dhéanamh ar chainéal tacaíochta oifigiúil Activision faisnéis a sholáthar maidir le staid reatha an fhreastalaí.

I go leor cásanna, is é an beart is fearr ná a bheith foighneach agus fanacht go laghdóidh ualach an fhreastalaí. Faigheann formhór na n-imreoirí amach go réitíonn an cheist í féin le himeacht ama. Mar sin féin, más mian leat an fhadhb a réiteach ar do chríoch, is féidir leat triail a bhaint as na céimeanna seo a leanas:

1. Scoir agus atosaigh an cluiche.

2. Atosaigh do ghléas.

3. Seiceáil do nasc idirlín.

4. Athshocraigh do ródaire.

5. Bain úsáid as nasc wired ionad Wi-Fi.

6. Coigeartaigh do bhalla dóiteáin nó socruithe antivirus.

Mhol roinnt imreoirí freisin do DNS a shruthlú nó an cluiche a athshuiteáil mar réitigh fhéideartha, cé go bhféadfadh na céimeanna seo a bheith neamhriachtanach don tsaincheist áirithe seo.

Mar fhocal scoir, léiríonn cód earráide 14515 in Call of Duty: Modern Warfare 2 ró-ualach freastalaí. Cé nach bhfuil aon réiteach ráthaithe ann, is gnách gurb é fanacht ar an eolas faoi nuashonruithe stádais freastalaí agus a bheith foighneach an beart is fearr.

Foinse: Níor soláthraíodh URL