Gineann na hEolaithe Leictreachas ó Bhaictéir E. Coli i bhFionnachtain Ceannródaíoch

Tá dul chun cinn ceannródaíoch bainte amach ag eolaithe trí leictreachas a ghiniúint ó bhaictéir E. coli. Tá an poitéinseal ag an bhfionnachtain seo bainistíocht dramhaíola agus táirgeadh fuinnimh a réabhlóidiú. Bhain taighdeoirí ón Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) úsáid as próiseas ar a dtugtar aistriú leictreon extracellular (EET) chun na baictéir a innealtóireacht, rud a fhágann gur miocróib leictreacha an-éifeachtach iad. Léirigh an E. coli a ndearnadh innealtóireacht air méadú faoi thrí ar ghiniúint srutha leictrigh i gcomparáid le gnáthmhodhanna.

Trí chonair EET iomlán a chruthú laistigh de E. coli, rud nár baineadh amach riamh roimhe seo, d’éirigh leis an bhfoireann na baictéir a ionramháil chun leictreachas a tháirgeadh. Murab ionann agus miocróib eile a dteastaíonn ceimiceáin shonracha uathu chun leictreachas a tháirgeadh, féadann E. coli fás ar raon leathan foinsí, lena n-áirítear fuíolluisce, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do thimpeallachtaí éagsúla.

Chomhtháthaigh na taighdeoirí comhpháirteanna ó Shewanella oneidensis MR-1, baictéar a bhfuil aithne air as a chumas giniúna leictreachais, isteach san E. coli a ndearnadh innealtóireacht air. Chuir sé seo ar a gcumas cosán a thógáil trasna na seicní inmheánacha agus seachtracha den chill. Léirigh tástálacha a rinneadh le fuíolluisce grúdlainne go raibh rath ar an E. coli bithinnealtóireacht agus leictreachas á tháirgeadh, ag léiriú a acmhainneacht le haghaidh cóireáil dramhaíola ar scála mór agus táirgeadh fuinnimh.

Seachas cóireáil dramhaíola, leathnaíonn impleachtaí an staidéir seo go cealla breosla miocróbacha, leictreisintéis, agus bithbhraite. Cuireann solúbthacht ghéineolaíocht E. coli ar a chumas oiriúnú do thimpeallachtaí sonracha agus d’fhoinsí breosla, rud a fhágann gur uirlis ilúsáideach é d’fhorbairt teicneolaíochta inbhuanaithe.

Dúirt an t-údar luaidhe Mohammed Mouhib go leagann a gcuid oibre taifead nua i gcomparáid le héachtaí roimhe seo sa réimse. Le hiarrachtaí taighde leanúnacha, tá gealltanas mór ag baint le todhchaí na mbaictéar bithleictreach maidir leis an teicneolaíocht seo a mhéadú.

Foinsí:

– Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

- Iris Joule