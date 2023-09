Tá róbat nua dar teideal “Sensiworm” réidh chun athrú a dhéanamh ar an mbealach a ndéantar cigireacht ar scairdinnill aerlínte. Arna fhorbairt ag foireann innealtóirí ó GE Aerospace Research, Ollscoil Binghamton, agus UES, Inc., is gléas bog-róbaitéireachta bith-spreagtha é Sensiworm a ghluaiseann cosúil le péist orlach.

Faoi láthair, déantar iniúchadh ar chodanna dorochtana na n-innill scaird trí úsáid a bhaint as borescopes, ar feadáin fhada solúbtha iad le ceamara ag foirceann amháin. Mar sin féin, is minic a thiteann na gléasanna seo síos mar gheall ar fhórsa domhantarraingthe agus féadann sé a bheith dúshlánach ainliú go domhain isteach san inneall.

Téann Sensiworm i ngleic leis na srianta seo trí úsáid a bhaint as stíl gluaisteachta brú-tharraingt arna éascú ag cupáin folúis ar an taobh íochtair. Nuair a dhéantar é a imscaradh isteach sa ionraon tuirbín nó i gcalafort sceite an innill, is féidir leis an róbat dul tríd an inneall agus físeán beo a tharchur ó cheamara chun tosaigh. Tá an ceamara feistithe le spotsolas chun cabhrú le scoilteanna íomháithe, creimeadh, nó saincheisteanna eile.

Is é an rud a chuireann Sensiworm óna chéile ná a chumais braite breise. Tá braiteoirí sa fhréamhshamhail atá ann cheana féin ar féidir leo sceitheadh ​​gáis a bhrath agus tiús na bratuithe bacainn teirmeacha ar pháirteanna innill a thomhas. Táthar ag súil go mbeidh níos mó cumais braite ag leaganacha amach anseo den róbat.

Is é an sprioc deiridh ná go mbeadh Sensiworm go hiomlán féinchuimsitheach agus neamhtheoranta, lena soláthar cumhachta féin, le micreaphróiseálaí agus leictreonaic. Chuirfeadh sé seo ar chumas an róbait deisiúcháin chianrialaithe a dhéanamh chomh maith le cigireachtaí.

D'fhéadfadh forbairt Sensiworm feabhas suntasach a chur ar éifeachtúlacht agus críochnúlacht iniúchtaí innill aerlínéar. Leis an dearadh bog agus comhlíontach, is féidir leis an róbat iniúchadh a dhéanamh ar gach orlach d’inneall scaird, ag soláthar sonraí fíor-ama agus píosaí físe ar riocht an innill.

Trí róbait ar nós Sensiworm a thabhairt isteach, beidh an iliomad tacair súl agus cluasa breise ag oibreoirí seirbhíse chun iniúchtaí ar an sciathán a dhéanamh, rud a chinnteoidh sábháilteacht agus oibriú rianúil na n-aerlínte.

Foinse: General Electric