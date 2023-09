Gníomhaíocht Bhéar san Artach a Bhaineann le hAstaíocht Mhéadaithe Gáis Cheaptha Teasa Meatán

Nochtann staidéar a foilsíodh in Environmental Research Letters go bhfuil méadú ar scaoileadh meatáin, gás ceaptha teasa cumhachtach, mar gheall ar aistriú bébhar isteach sa tundra Artach. Cruthaíonn Beavers dambaí a thuilte fásra agus a athraíonn sruthanna Artach ina locháin. Is féidir leis na locháin bébhar seo, mar aon leis an bhfásra mórthimpeall, a bheith díothach ó ocsaigine agus líonta le dríodar orgánach. De réir mar a mheabhlaíonn an t-ábhar, scaoiltear meatán isteach san atmaisféar. Cuidíonn leá permafrost freisin le scaoileadh meatáin de réir mar a leathnaíonn an teas tríd an uisce.

Bhain an taighde, a rinne foireann lena n-áirítear eolaithe ó Ollscoil Alasca Fairbanks agus Saotharlann Scaird Tiomáint NASA, úsáid as íomháú hipearspeictreach chun anailís a dhéanamh ar 166 míle cearnach d'abhantrach íochtair Noatak in Iarthuaisceart Alasca. Rinne an staidéar comparáid idir suíomh na láithreacha móra meatáin agus láithreacht locháin bébhar agus sruthanna agus lochanna in aice láimhe. Léirigh na torthaí go bhfuil líon i bhfad níos mó spotaí te meatáin timpeall locháin bébhar, rud a thugann le fios go gcuireann innealtóireacht bébhar san Artach le scaoileadh meatáin ar dtús. Mar sin féin, níl na himpleachtaí fadtéarmacha anaithnid fós.

Is gás ceaptha teasa é meatán atá 25 uair níos cumhachtaí ná dé-ocsaíd charbóin chun teas a ghabháil san atmaisféar. Tá sé freagrach as thart ar 20% d'astaíochtaí gáis cheaptha teasa domhanda. Leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá sé machnamh a dhéanamh ar thionchar imirce bébhar ar astuithe meatáin san Artach agus moltar go bhfuil gá le tuilleadh taighde chun an gaol seo a thuiscint go hiomlán.

Foinsí:

Litreacha Taighde Comhshaoil ​​(2023). DOI: 10.1088/1748-9326/acde8e

Ollscoil Alasca Fairbanks