Teagmhas Mí-ádh ag Rampa Bád Port St. Lucie

Nuair a bhíonn lá amuigh acu ar an uisce, is é an rud deireanach a theastaíonn ó aon duine ná go dtógfadh a fheithicil tumadóireacht gan choinne. Ar an drochuair, sin é go díreach a tharla do bhádóir trua ag Páirc na Canálach C-24 i Port St Lucie.

Ghlac sraith grianghraf leis an nóiméad uafásach nuair a shleamhnaigh Chevrolet Silverado dubh 2012 rófhada síos rampa seoladh an bháid, ag titim isteach san uisce. Ní fada go raibh an trucail faoi uisce go hiomlán agus b'éigean é a aisghabháil ón doimhneacht dhubh.

Buíochas le Dia, níor gortaíodh aon duine san eachtra, agus réitigh na húdaráis an scéal go tapa. Mar sin féin, cuireann na híomhánna den trucail bhailithe go páirteach báite i gcuimhne do na tubaistí gan choinne a d'fhéadfadh tarlú, fiú sna suíomhanna is pictiúrtha agus is suaimhneach.

Is minic a chothaítear agus a cheiliúrtar na laethanta a chaitear ar an uisce mar bhealach chun éalú ó cheanndána shaol na hoifige. Tá an abairt, “Is fearr droch-lá ar an uisce ná lá maith san oifig,” ag teacht le go leor díograiseoirí dúlra agus lucht eachtraíochta. Mar sin féin, tá an eachtra trua ag Port St Lucie ina mheabhrúchán lom nach bhfuil fiú na timpeallachtaí is idyllic saor ó thimpistí.

Cé go bhfuil sé riachtanach glacadh leis an lúcháir agus an tsaoirse a sholáthraíonn a bheith ar an uisce, tá sé chomh tábhachtach céanna tosaíocht a thabhairt do shábháilteacht agus na réamhchúraimí riachtanacha a ghlacadh. Léiríonn an teagmhas seo an tábhacht a bhaineann le láimhseáil cheart feithiclí ag rampaí báid, ag cinntiú go bhfuil feithiclí páirceáilte go sábháilte agus go gcuirtear nósanna imeachta seolta i bhfeidhm le fíorchúram.

Mar fhocal scoir, mar bhádóirí, cuimhnigh gur chóir lá a chaitear ar an uisce a líonadh le spleodar, suaimhneas agus taitneamh. Cé gur féidir le timpistí tarlú, cabhróidh sé le meon airdeallach a choinneáil agus cloí leis na treoirlínte sábháilteachta a chinntiú go bhfanfaidh ár laethanta cuimhneacha ar an uisce dearfach agus saor ó thumthaí gan choinne.