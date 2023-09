Réalt Cosúil leis an nGrian “Scaoilte agus ídithe arís agus arís eile” ag Black Hole

Tá fionnachtain spreagúil déanta ag eolaithe ó Ollscoil Leicester faoi réalta atá suite 500 milliún solasbhliain ar shiúl. Tá an réalta, ar a dtugtar Swift J0230, á stialladh agus á ithe arís agus arís eile le poll dubh, rud a chruthaíonn rachtaí rialta solais gach 25 lá. Tarlaíonn an feiniméan seo, ar a dtugtar teagmhas suaite taoide, de ghnáth nuair a ídíonn poll dubh réalta. Mar sin féin, sa chás seo, ní dhéantar an réalta a mhilleadh ach go páirteach, rud a fhágann astuithe arís agus arís eile.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur thit rialtacht astuithe na réalta idir dhá chineál ráigeanna: iad siúd a tharlaíonn gach cúpla uair an chloig agus iad siúd a tharlaíonn gach bliain nó mar sin. In ionad lobhadh mar a bhíothas ag súil leis, bheadh ​​​​Swift J0230 ag taitneamh go geal ar feadh seacht go 10 lá roimh mhúchadh go tobann, agus an próiseas seo á dhéanamh arís gach 25 lá.

Chuir an bhreathnóireacht uathúil seo nasc in easnamh ar fáil chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a gcuireann poill dhubha isteach ar na réaltaí fithisiúla. Chuir an Dr. Robert Eyles-Ferris, a bhí páirteach sa staidéar, sceitimíní in iúl faoi Swift J0230, ag rá gur “breis spreagúil é seo le haicme na réaltaí ar cuireadh isteach orthu go páirteach”.

De réir na dtaighdeoirí, tugann samhlacha an sceith Swift J0230 le fios go bhfuil an réalta cosúil i méid leis an ghrian agus go bhfuil sí i bhfithis éilipseacha timpeall poll dubh íseal-mhaise i lár a réaltra. Agus an réalta á stialladh agus á chaitheamh ag an bpoll dubh, scriostar ábhar atá comhionann le mais thrí Dhomhan óna atmaisféar agus téitear suas é. Scaoileann an teas dian méid suntasach X-ghathanna, rud a d'aimsigh Réadlann Neil Gehrels Swift de chuid NASA.

Meastar go bhfuil an poll dubh atá freagrach as Swift J0230 a chaitheamh idir 10,000 agus 100,000 uair mais na gréine, atá sách beag le haghaidh poll dubh supermassive. Níorbh fhéidir teacht ar Swift J0230 trí úsáid a bhaint as brathadóir neamhbhuan nua arna fhorbairt ag foireann Ollscoil Leicester.

Creideann na taighdeoirí nach bhfuil sa bhfionnachtain ach an tús. Tá siad ag súil go bhfaighidh siad go leor rudaí eile cosúil le Swift J0230 ag baint úsáide as a n-uirlis nua agus tá siad ag súil le níos mó léargais a nochtadh ar iompar poll dubh agus a n-idirghníomhaíochtaí le réaltaí.

Foinsí: Ollscoil Leicester, Réalteolaíocht Dúlra