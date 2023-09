Múnlaí Nua iPhone Pro Apple: Praghsáil agus Uasghráduithe

Tá Apple le bheith ag nochtadh a mhúnlaí nua iPhone Pro ag ócáid ​​seolta anocht, agus cé go bhfuil go leor sceitheanna agus tuairiscí tar éis na fóin atá le teacht a nochtadh, tá rúndiamhair amháin fós ann: an praghas. Tugann ráflaí le fios go mbeidh arduithe praghais ann do na samhlacha a dhíoltar sna Stáit Aontaithe, ach cad faoi na praghsanna san India?

Sna Stáit Aontaithe, thosaigh an tsraith iPhone 14 ag $ 799, agus socraíodh an tsamhail bhunúsach do cheannaitheoirí Indiacha ag Rs 79,900. Táthar ag súil go bhfanfaidh na praghsanna do na samhlacha neamh-Pro mar an gcéanna leis an mbliain seo caite. Mar sin féin, don iPhone 15 Plus, táthar ag súil le praghas RS 89,900.

Anois, déanaimis labhairt faoi na samhlacha Pro. Táthar ag súil go dtiocfaidh méadú praghais $ 15 ar an iPhone 100 Pro, d'fhéadfadh sé tosú ag $ 1099 sna SA. San India, d'fhéadfadh go mbeadh bump de 10,000 rúbal ar a laghad i gcomparáid le samhail na bliana seo caite. Maidir leis an iPhone 15 Pro Max, d'fhéadfadh sé go bhfeicfeadh sé ardú praghais níos mó fós, d'fhéadfadh teacht i dtír ag $ 1299 sna Stáit Aontaithe, agus ceannaitheoirí Indiacha ag feiceáil méadú suntasach ón mbliain roimhe sin.

Feicfear roinnt uasghráduithe suntasacha ar mhúnlaí caighdeánacha iPhone 15. Cuirfear an t-Oileán Dinimiciúla in ionad an notch eolach, ag leathnú eastát réadach an scáileáin agus ag laghdú bezels. Tá ráfla go ndéanfar an ceamara príomhúil a uasghrádú ó 12 MP go 48 MP, agus beidh na feistí faoi thiomáint ag an chipset A16 Bionic. Ina theannta sin, táthar ag súil go nglacfaidh samhlacha neamh-Pro agus Pro araon an calafort USB Cineál-C, in ionad an chábla Lightning.

Beidh fráma tíotáiniam i gceist leis na samhlacha Pro, ag cur in ionad an chruach dhosmálta, rud a fhágann go mbeidh meáchan níos éadroime ann. Tabharfaidh an iPhone 15 Pro Max lionsa peireascóip isteach a thairgfidh súmáil optúil 5x-6x. Athróidh an dá mhúnla Pro freisin chuig na calafoirt USB Cineál-C.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil na meastacháin ardú praghais seo bunaithe ar ráflaí, mar sin ba chóir iad a thógáil le amhras.

