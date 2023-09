Cad le súil ó Imeacht Titim Apple: iPhone 15 agus Uaireadóirí Apple Nua

Inniu, tá Apple ag óstáil a imeacht Wonderlust a bhfuil súil leis go mór, áit a bhfuiltear ag súil go bhfógróidh an chuideachta an rumour iPhone 15 agus Apple Watches nua. Déanfar an t-imeacht a chraoladh beo ag tosú ag 10 am PDT/1 pm EDT. Is é seo an chéad imeacht ó nocht Apple an Vision Pro ag WWDC níos luaithe an samhradh seo. Tháinig imeacht bliantúil iPhone an titim ina feiniméan cultúrtha, rud a léiríonn deireadh an tsamhraidh agus tús le táirgí nua spreagúla Apple.

Tá ráflaí faoin iPhone 15 ag dul i gcúrsaíocht le míonna anuas. Tugann cuid acu le fios gur uasghrádú rialta bliain i ndiaidh bliana a bheidh ann, agus tá daoine eile ag tuairimíocht faoin bhféidearthacht go mbeadh múnla Pro níos mó ar a dtugtar an iPhone 15 Ultra. Spreag cuireadh an imeachta, lena lógó Apple enigmatic déanta suas de cháithníní bídeacha, fiosracht agus tuairimíocht. Is é an tagline “Wonderlust” dráma ar an bhfocal “wanderlust,” agus tá díograiseoirí Apple ag iarraidh a bhrí a dhéanamh amach maidir leis na fógraí atá le teacht.

Táthar ag súil go n-áireofar ceithre mhúnla i línelíne an iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, agus 15 Pro Max. De réir Mark Gurman ó Bloomberg, beidh an iPhone 15 agus 15 Plus go bunúsach ina leaganacha athphacáistithe den iPhone 14 Pro, gan ceamara telephoto nó comhlacht cruach dhosmálta. Beidh príomhcheamara 48-megapixel agus an sliseanna A16 ón nglúin roimhe seo i gceist leis na fóin nua seo.

Is dócha nach mbeidh aon athruithe móra ar an taispeáint, mar a thuar an anailísí Ross Young nach mbeidh ráta athnuachana ard ag samhlacha bonn iPhone 15 cosúil leis na Pro iPhones. Táthar ag súil go dtacóidh na ceithre mhúnla go léir le muirearú gan sreang 15-bhata ag baint úsáide as an gcaighdeán oscailte Qi2, rud a d'fhéadfadh raon níos leithne d'fheistí muirir gan sreang a cheadú.

Is é an t-athrú is mó ar fud na samhlacha iPhone 15 go léir ná an t-aistriú ón gcónascaire Lightning go calafort USB-C. Is dócha go bhfuil an t-athrú seo á thiomáint ag brú ón Aontas Eorpach, a ghlac USB-C mar chomhchaighdeán muirir. Níl sé soiléir fós an gcuirfear USB-C i bhfeidhm ar fud an domhain nó san AE amháin, ach is mór an seans go dtiocfaidh gach samhail iPhone nua le calafort USB-C.

Táthar ag súil go mbeidh athruithe suntasacha ar an iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max. Beidh frámaí déanta as tíotáiniam in ionad cruach dhosmálta sna samhlacha Pro, ag laghdú a meáchan. Beidh siad faoi thiomáint freisin ag an sliseanna A17 nua, an sileacain is lú Apple go dtí seo. Tá bezels taispeána níos tanaí agus calafort USB-C a thacaíonn le luasanna sonraí níos tapúla i measc na ngnéithe a bhfuiltear ag súil leo.

Maidir le huasghráduithe ceamara, féadfaidh an iPhone 15 Pro Max ceamara optúil 6x nua telephoto a chur san áireamh a fheabhsódh grianghraif súmáilte isteach le mionsonraí, réiteach agus raon dinimiciúil níos fearr.

De réir mar a thagann an t-ionchas ar aghaidh, tá díograiseoirí Apple ag fanacht go fonnmhar le himeacht Wonderlust féachaint cad iad na gnéithe agus na feabhsuithe spreagúla nua a thabharfaidh an iPhone 15 agus Apple Watches.

Foinsí:

- Bloomberg

– ChargerLab

Nóta: Tá an t-alt seo bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar fáil roimh imeacht Wonderlust Apple.