Príomhócáid ​​Apple 2023: Cad le bheith ag súil leis

Tá Apple ag ullmhú do dhíograiseoirí teicneolaíochta wow arís lena phríomhócáid ​​bhliantúil a bhfuiltear ag súil leis, “Wonderlust.” Le bheith ar siúl ag Amharclann Steve Jobs i Cupertino, California, tá geallúint ag an imeacht seo na táirgí agus nuashonruithe is déanaí ón bhfathach teicneolaíochta a nochtadh.

Cuirfear tús leis an imeacht ag 1 pm ET, nó 10 am PT dóibh siúd ar an gCósta Thiar. Beidh lucht leanúna Apple ar fud an domhain in ann páirt a ghlacadh sa spleodar agus an chuideachta ag craoladh beo ar an imeacht ar a láithreán gréasáin oifigiúil agus ar aip Apple TV.

Ceann de phríomhbhuaicphointí imeacht na bliana seo ná tabhairt isteach an iPhone nua 15. Le gach atriall nua, brúnn Apple teorainneacha na teicneolaíochta fón cliste go seasta, agus táthar ag súil nach mbeidh iPhone na bliana seo difriúil. Tugann ráflaí le fios go bhfuil feidhmíocht fheabhsaithe, cumais ceamara feabhsaithe, agus gnéithe deartha nua féideartha.

Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag Apple nuashonruithe a fhógairt dá Apple Watch agus AirPods a bhfuil tóir orthu. Tá na gléasanna inchaite seo ina gcuid dhílis de shaol go leor daoine, ag tairiscint áisiúlacht agus ardghnéithe rianaithe folláine. Is dócha go dtiocfaidh tuilleadh feabhsuithe agus feidhmiúlachtaí nua leis na nuashonruithe nua.

Chomh maith le fógraí crua-earraí, nochtfaidh Apple a nuashonrú bogearraí is déanaí, iOS 17. Tagann gnéithe agus feabhsuithe spreagúla nua i gcónaí le nuashonruithe córas oibriúcháin Apple, agus táthar ag súil nach mbeidh iOS 17 ina eisceacht. Is féidir le húsáideoirí a bheith ag súil le roghanna feabhsaithe príobháideachta, comhéadain úsáideora scagtha, agus b'fhéidir eispéiris réaltachta méadaithe nua.

Ar deireadh, tá tuairimíocht ann go bhféadfadh Apple an t-aistriú chuig calafoirt luchtaithe USB-C a dhéanamh ar deireadh lena chuid feistí. Thabharfadh an t-aistriú ó chalafoirt Lightning traidisiúnta go USB-C comhoiriúnacht níos mó le feistí eile agus cumais luchtaithe níos tapúla. Má tá an ráfla seo fíor, bheadh ​​sé ina athrú suntasach do Apple agus a éiceachóras.

Mar is gnáth, geallann príomhimeacht Apple lucht féachana a mhealladh lena seoltaí agus a thaispeántais nuálacha táirgí. Tá díograiseoirí teicneolaíochta agus lucht leanúna Apple araon ag fanacht go fonnmhar le nochtadh na bhfeistí agus na nuashonruithe nua seo. Coinnigh súil amach le haghaidh nuashonruithe beo agus clúdach mionsonraithe ar an imeacht.

