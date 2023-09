Imeacht Wonderlust Apple: Cad le bheith ag súil leis ag Ócáid Apple 2023

Tá Apple ag ullmhú dá imeacht bliantúil a bhfuiltear ag súil go mór leis, a bheidh ar siúl in Amharclann clúiteach Steve Jobs i gCalifornia. Cé go bhfuil sonraí sonracha fós faoi cheilt sa rúndacht, tá díograiseoirí teicneolaíochta ag fanacht go fonnmhar le nochtadh líneáil iPhone 15, an Apple Watch is déanaí, agus nuashonruithe féideartha bogearraí iOS.

Ar a dtugtar “Wonderlust,” tá an ócáid ​​le tosú ar 12 Meán Fómhair, 2023, ag 10:30 PM Am Caighdeánach Indiach agus 10 am Am an Aigéin Chiúin. Mairfidh an ócáid ​​thart ar 90 nóiméad, beidh óráid réamhthaifeadta ó Phríomhfheidhmeannach Apple, Tim Cook, mar chuid den imeacht.

Dóibh siúd a bhfuil fonn orthu an seónna seo a fheiceáil, cuireann Apple roghanna éagsúla ar fáil maidir le tiúnadh isteach. Is féidir le síntiúsóirí Apple TV féachaint ar an imeacht beo ar a gcuid gléasanna go háisiúil. Ina theannta sin, sruthóidh Apple an t-imeacht ar a leathanach oifigiúil YouTube, rud a chinnteoidh inrochtaineacht don lucht féachana gan Apple TV. Is féidir le húsáideoirí brabhsálaí gréasáin féachaint ar an imeacht freisin trí chuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Apple.

Tá ráflaí go leor de réir mar a thagann an imeacht níos gaire, rud a thugann le tuiscint go bhfuil iontas ar Apple. Tugann ráfla suntasach amháin le fios go bhféadfadh an iPhone 15 Pro a bheith níos éadroime trí Tíotáiniam Grád 5 a úsáid don lárfhráma in ionad cruach. Baineann féidearthacht shuimiúil eile le Apple aistriú ón gcábla luchtaithe Lightning go dtí an calafort USB-C níos forleithne, b’fhéidir spreagtha ag rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh inar áitíodh ar cháblaí luchtaithe caighdeánaithe.

Seachas giuirléidí nua, tuar saineolaithe go nochtfar an Apple Watch Ultra 2 agus cás USB-C-comhoiriúnach do AirPods Pro. Ina theannta sin, táthar ag súil le nuashonruithe féideartha san iOS 17 atá le teacht.

Is cloch mhíle é imeacht Apple i gcónaí do dhíograiseoirí Apple, rud a thugann deis chun buaic iarrachtaí nuálacha Apple a fheiceáil.

Sainmhínithe:

- Líne iPhone 15: An tsraith nua iPhones eisithe ag Apple in 2023.

– Apple Watch Ultra 2: An comharba ráflaí ar an raon reatha de uaireadóirí cliste Apple.

– iOS 17: An leagan nua de chóras oibriúcháin soghluaiste Apple a bhfuiltear ag súil leis.

