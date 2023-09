Tá sé beartaithe ag Apple USB-C a chur in ionad an charger tintreach le haghaidh iPhone 15

Táthar ag súil go bhfógróidh Apple an iPhone 15 i gceann cúpla lá, agus is é ceann de na hathruithe suntasacha a bhfuiltear ag súil leis ná athsholáthar an charger Lightning dílseánaigh le muirearú USB-C. Tá an t-athrú seo ar aon dul leis an reachtaíocht a d’fhormheas an tAontas Eorpach le déanaí, a éilíonn ar ghléasanna amhail fóin chliste agus táibléad tacú le muirearú USB-C faoi 2024.

Tá sé mar aidhm ag an aistriú chuig muirearú USB-C an próiseas muirir a shruthlíniú thar fheistí agus brandaí éagsúla, rud a ligeann d'úsáideoirí feistí agus chargers ó mhonaróirí éagsúla a mheascadh agus a mheaitseáil. Cé go meastar gur cloch mhíle é an t-athrú seo do Apple, níl sé go hiomlán gan choinne ós rud é go bhfuil glactha ag an gcuideachta cheana féin le muirearú USB-C dá iPads agus MacBooks.

Chuir Leas-Uachtarán sinsearach Apple ar mhargaíocht ar fud an domhain, Greg Joswiak, friotaíocht na cuideachta in aghaidh an athraithe roimhe seo, ag lua luach agus uileláithreacht an charger Lightning. Mar sin féin, bhí sé riachtanach cloí le sainordú an AE, cé gur chreid Apple go bhféadfadh cur chuige níos fearr a bheith ann ó thaobh an chomhshaoil ​​de.

Cruthaíonn athrú go USB-C dúshláin airgeadais do Apple mar tá an chuideachta tar éis caipitliú a dhéanamh ar cháblaí Lightning agus gabhálais gaolmhara a dhíol. Dhéanfadh an t-aistriú go USB-C Apple a aistriú óna éiceachóras dúnta, toisc gur caighdeán níos oscailte é USB-C. D'fhéadfadh Apple dul i ngleic leis seo trína chábla USB-C brandáilte féin a chruthú a thairgeann comhoiriúnacht níos fearr agus feidhmíocht muirir níos tapúla a bhaineann go sonrach le iPhones.

Cé go bhfuil sé fós neamhchinnte an mbeidh USB-C ag gach múnla iPhone 15 nó an mbeidh sé eisiach do na feistí Pro, níor cheart go mbeadh infhaighteacht cáblaí muirir USB-C ina cheist d'úsáideoirí. Úsáideann go leor gléasanna soghluaiste, lena n-áirítear iPads Apple agus MacBooks féin, cáblaí USB-C cheana féin. San fhadtréimhse, táthar ag súil go mbainfidh úsáideoirí leas as an gcóras muirir uilíoch, an próiseas muirir a shimpliú agus líon na gcáblaí a theastaíonn a laghdú.

Féadfaidh Apple smaoineamh ar mhuirearú gan sreang freisin, ach faoi láthair, tá an teicneolaíocht níos moille ná an muirearú gan sreang. Ainneoin, feictear an t-aistriú chuig USB-C don iPhone 15 mar chéim shuntasach i dtreo taithí muirir níos caighdeánaithe agus níos áisiúla d'úsáideoirí.

Foinsí: CNN

Sainmhínithe:

Charger tintreach: Tugadh charger dílseánaigh Apple isteach in 2012 leis an iPhone 5, rud a ligeann do mhuirearú níos tapúla agus le dearadh inchúlaithe.

Muirearú USB-C: Caighdeán muirir uilíoch a cheadaíonn seachadadh cumhachta agus aistriú sonraí le cábla amháin, ag tairiscint comhoiriúnacht níos mó ar fud feistí agus brandaí éagsúla.