Apple Arcade: Treoir Chuimsitheach ar na Cluichí atá ar Fáil agus na heisiúintí is déanaí

Tá Apple Arcade, an tseirbhís cearrbhachais bunaithe ar shíntiús ó Apple, tar éis a leabharlann cluichí a mhéadú go tapa ó seoladh é. Le beagnach 100 teideal ar dtús agus breis is 200 cluiche ar fáil anois, cuireann Apple Arcade rogha leathan cluichí ar fáil don iPhone, iPad, iPod touch, Mac agus Apple TV.

Chun na cluichí is déanaí a iniúchadh agus a íoslódáil, is féidir le húsáideoirí dul chuig an gcluaisín Arcade san App Store, scrollaigh síos go dtí an bun, agus roghnaigh "Féach ar na Cluichí go léir". Liostaítear na heisiúintí is nuaí ag barr an leathanaigh de ghnáth.

Is é an t-eisiúint is déanaí ar Apple Arcade ná My Talking Angela 2+, cluiche peataí fíorúil a bhfuil tóir air ó chruthaitheoirí saincheadúnais My Talking Tom. Sa chluiche seo, cabhraíonn imreoirí le Angela, cat faiseanta, fanacht gnóthach ina teach sa chathair mhór le gníomhaíochtaí cosúil le damhsa, bácáil agus healaíona comhraic.

Chomh maith le déanaí eile is ea Samba de Amigo: Party-To-Go, cluiche rithime a seoladh ar dtús i stuaraí i 1999. Is féidir le himreoirí é a chroitheadh ​​​​lena maracas agus a groove le 40 amhrán buailte ó seánraí éagsúla, lena n-áirítear rianta ó ealaíontóirí cosúil le Lady Gaga agus PSY.

críochnúlacht. Is cluiche meaitseála lámhdhéanta é le gluaiseachtaí teoranta a thugann dúshlán imreoirí smaoineamh go straitéiseach agus cluichí cliste a dhéanamh. Tóg na cláir cheannairí, díghlasáil tíleanna speisialta agus cumhacht-ups, agus iniúchadh a dhéanamh ar théamaí éagsúla i Mód Clasaiceach nó dul amú sa cheol le Mód Tempo.

Kingdoms: Cuireann Merge & Build meascán uathúil de gameplay merge-2 agus meicnic tógála ríochta ar fáil. Caithfidh imreoirí cabhrú leis an bPrionsa Edward agus a chairde ríocht atá scriosta ag cumhacht draíochta mistéireach a athbhunú. Tabhair faoi eachtra dhraíochtúil lán le quests agus faigh amach an rúndiamhair taobh thiar de thitim na ríochta.

Níl anseo ach roinnt samplaí de na cluichí atá ar fáil ar Apple Arcade. I measc na dteidil eile tá Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, agus Bold Moves+.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil Apple Arcade comhoiriúnach le rialtóirí gan sreang PS5 agus Xbox, rud a ligeann do na himreoirí taitneamh a bhaint as na cluichí seo lena rialtóir is fearr leo.

Leanann Apple Arcade ag cur cluichí nua leis go rialta, le nuashonruithe agus eisiúintí beartaithe do na míonna atá le teacht. Táthar ag súil go bhfeicfidh Meán Fómhair amháin 40+ nuashonruithe cluiche agus trí eisiúint nua.

Bain sult as an raon éagsúil cluichí atá ar fáil ar Apple Arcade agus tumadóireacht isteach i ndomhan spreagúil cluichíochta ar fheistí Apple.

Foinsí:

- Cluichí Apple Arcade: Apple App Store