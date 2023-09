Ag tabhairt isteach an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus: Gnéithe Nua agus Feabhsuithe

Nocht Apple a fhóin chliste is déanaí, an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus, ag tairiscint feidhmíocht fheabhsaithe, roghanna dath nua, agus calafort USB-C. Coinníonn na feistí an praghas tosaigh céanna le samhlacha na bliana seo caite, ar phraghas $799.

Tagann an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus araon le taispeántais 6.1-orlach agus 6.7-orlach, faoi seach. D'fhógair Apple go bhfuil gile uasta na taispeántais seo méadaithe go 2000 nits, ag soláthar eispéireas féachana níos beoga. Cuirfear tús le réamhorduithe don iPhone 15 Dé hAoine seo, agus an seoladh oifigiúil sceidealta don 22 Meán Fómhair.

Gné shuntasach amháin de na iPhones nua ná a gcuid bailchríocha datha stylish. Tá Apple tar éis na dathanna a neadú gan uaim ar fud an taobh amuigh gloine, rud a fhágann bailchríocha iontacha agus tarraingteacha. Tá an iPhone 15 ar fáil i bándearg, buí glas, gorm agus dubh, ag tairiscint raon leathan roghanna d’úsáideoirí a oireann dá stíl phearsanta.

Tá uasghrádú suntasach faighte freisin ar chóras ceamara an tsraith iPhone 15. Tá príomhbhraiteoir 48-megapixel ag an mbunsamhail anois, rud a mheaitseálann cumais shraith iPhone 14 Pro na bliana seo caite. Cumasaíonn an braiteoir seo modhanna súmáil optúla 1x agus 2x, chomh maith leis an ngnáth-lionsa ultra-leathan 0.5x. Feabhsaíodh an modh portráide freisin chun feidhmíocht íseal-éadrom níos fearr a sheachadadh, agus an buntáiste breise a bhaineann le cumasú go huathoibríoch nuair a bhíonn tú ag lámhach leis an bpríomhcheamara. Ina theannta sin, is féidir le húsáideoirí an fócas a choigeartú tar éis grianghraf a ghlacadh a bhuíochas leis an ngné caomhnaithe léarscáile doimhneachta.

Tá an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus faoi thiomáint ag an sliseanna A16 Bionic, ina bhfuil LAP sé-lárnach agus GPU 5-lárnach. Tá an sliseanna seo mar an gcéanna leis an gceann a fhaightear i múnlaí iPhone 14 Pro, rud a chinntíonn feidhmíocht agus éifeachtúlacht eisceachtúil. Tá saol ceallraí an iPhone 15 mar an gcéanna lena réamhtheachtaí, agus cuireann an iPhone 15 Plus am úsáide níos faide fós mar gheall ar cheallraí inmheánacha níos mó. Is féidir muirearú a dhéanamh anois tríd an gcalafort USB-C nua.

Gné shuntasach eile le sraith iPhone 15 ná an sliseanna Ultra-Wideband dara glúin, a fheabhsaíonn go mór raon agus cruinneas nuair a aimsítear rudaí. Is féidir le hAimsiú Beachtais úsáideoirí a nascleanúint go díreach anois chuig duine, chomh maith le hearraí a aimsiú a bhfuil AirTags ceangailte leo.

Maidir le gnéithe sábháilteachta, tá Apple tar éis a ghné Éigeandála SOS trí Satailít a leathnú chun cásanna cúnaimh cois bóthair a chlúdach. Sna Stáit Aontaithe, is féidir le baill AAA leas a bhaint as an tseirbhís seo. Cuirtear an ghné SOS Éigeandála ar fáil saor in aisce don chéad dá bhliain tar éis iPhone 15 a cheannach; áfach, níor nochtadh praghsáil i ndiaidh na tréimhse seo.

Beidh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus ar fáil le ceannach ar 22 Meán Fómhair, leis an iPhone 15 ag tosú ag $799 agus an iPhone 15 Plus ag tosú ag $899.

