Ag tabhairt isteach an iPhone 15 Pro agus Pro Max: na iPhones is cumhachtaí ag Apple fós

Tá Apple díreach tar éis na fóin chliste ardleibhéil is déanaí a nochtadh, an iPhone 15 Pro agus Pro Max. Agus iad pacáilte le gnéithe agus bród ar an bhfeidhmíocht is cumhachtaí ar aon fhón cliste, tá na samhlacha nua seo le dul i bhfeidhm orthu.

Tagann an iPhone 15 Pro le scáileán 6.1-orlach, agus tá taispeáint 6.7-orlach níos mó ag an Pro Max. Tá an dá mhúnla faoi thiomáint ag an sliseanna A17 Pro, a éilíonn Apple go bhfuil feidhmíocht níos tapúla aige ná aon fhón cliste eile ar an margadh. Le GPU feabhsaithe, táthar ag súil go dtabharfaidh na gléasanna seo eispéireas cearrbhachais ardaithe.

Ceann de na hathruithe suntasacha i mbliana ná cuimsiú port USB-C ar bhun an fhóin, in ionad an chalafoirt Lightning traidisiúnta. Tá stór ag Apple go bhfuil luasanna aistrithe 15Gbps ag an iPhone 10 Pro, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca comhaid mhóra cosúil le grianghraif agus físeáin a aistriú.

Tá imfhálú níos láidre déanta as tíotáiniam ag na iPhones nua, rud a fhágann go bhfuil siad níos athléimní ná riamh. Tagann siad i gceithre dhath éagsúla: dubh, bán, gorm, agus "nádúrtha." Tá an Button Gníomhaíochta tugtha isteach ag Apple freisin, a thagann in ionad an lasc fáinne ar thaobh clé an fhóin. Is féidir an cnaipe seo a shaincheapadh chun feidhmeanna éagsúla a dhéanamh, mar shampla an ceamara a oscailt nó an flashlight a chasadh air.

I dtéarmaí grianghrafadóireachta, cuireann an iPhone 15 Pro agus Pro Max na ceamaraí is fearr ag Apple fós. Feistithe le seacht lionsa ar leith, lena n-áirítear ceamara 48-megapixel uasghrádaithe, gabhann na gléasanna seo grianghraif iontacha le feidhmíocht íseal-éadrom feabhsaithe agus bladhm lionsa laghdaithe. Úsáideann na ceamaraí córais AI Apple freisin chun grianghraif HEIF lántaifeach a ghabháil agus chun ilfhaid fócasacha a thairiscint le haghaidh roghanna lámhaigh ilghnéitheacha. Ina theannta sin, tacaíonn na fóin le lámhach físeán 4K60 ProRes agus fiú ceadaíonn siad stóráil sheachtrach tríd an gcalafort USB-C.

Cé go bhfaigheann na samhlacha iPhone bonn uasghráduithe ó mhúnlaí Pro na bliana roimhe sin, feidhmíonn an iPhone 15 Pro agus Pro Max mar láthair tástála do smaointe nuálacha Apple. Agus a bhfeidhmíocht chumhachtach, cumais ceamara chun cinn, agus cumais USB-C, brúnn na gléasanna seo teorainneacha cad is féidir le iPhone a dhéanamh.

Foinsí:

– Údar: David Pierce

– Foinse: The Verge