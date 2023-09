Comhpháirtíocht Apple Renews le Qualcomm le haghaidh Móideimí 5G

Tá Apple tar éis a chomhpháirtíocht a athnuachan le Qualcomm, ag cinntiú go leanfaidh an fathach leictreonaice tomhaltóra ag baint úsáide as Córais Snapdragon 5G Modem-RF Qualcomm ina fhóin chliste go dtí 2026. Tagann an fógra seo in ainneoin iarrachtaí Apple roimhe seo chun a móideim féin a fhorbairt agus a spleáchas ar Qualcomm a laghdú.

Cé go bhfuair Apple gnó móideim Intel ag streachailt in 2019, ag soláthar na n-acmhainní riachtanacha don chuideachta chun a móideim féin a chruthú, is cosúil nach bhfuil forbairt móideim neamhspleách Apple bainte amach go fóill. Léiríonn an comhaontú le Qualcomm go bhfuil Apple fós ag brath ar sholáthraithe seachtracha chun freastal ar a riachtanais móideim.

Chuirfí ar chumas Apple na costais agus na ríchíosanna a bhaineann le comhpháirteanna Qualcomm a sheachbhóthar, rud a d'fhéadfadh brabúsacht na cuideachta a mhéadú. Mar sin féin, trína chomhpháirtíocht le Qualcomm a athnuachan, tá Apple ag cinntiú go bhfuil plean cúltaca aige i gcás nach dtiocfaidh a fhorbairt móideim neamhspleách chun cinn chomh tapa agus a bhíothas ag súil leis.

Cé go bhfuil an comhaontú nua neamh-eisiatach, rud a chiallaíonn gur féidir le Apple fós a úsáid a bhaint as a chuid móideimí féin nó iad siúd ó sholáthraithe eile, cuireann sé béim ar spleáchas leanúnach na cuideachta ar Qualcomm dá teicneolaíocht móideim. Is custaiméir suntasach é Apple do Qualcomm, agus b’ionann Apple agus Samsung agus 10% nó níos mó d’ioncam comhdhlúite Qualcomm in 2022 fioscach.

Is díol suntais uainiú an fhógra, ós rud é go bhfuil sé díreach roimh imeacht bliantúil Apple iPhone, áit a bhfuiltear ag súil go nochtfaidh an chuideachta a iPhone 15 nua. Ós rud é nach dócha go n-ionchorpróidh an raon fón cliste seo atá le teacht móideim intí Apple, táthar ag súil go mbainfidh siad úsáid as móideim 5G Qualcomm agus deireadh tosaigh RF.

Foinsí: Qualcomm

Sainmhínithe:

– Córais Móideim-RF Snapdragon 5G: Raon de chórais móideim 5G agus minicíocht raidió Qualcomm a úsáidtear i bhfóin chliste agus leictreonaic eile.

– Móideim: Feiste a ligeann do ghléasanna nascadh leis an idirlíon nó le líonraí eile trí shonraí a tharchur agus a fháil.

– Deireadh Tosaigh RF: An ciorcadóireacht i bhfeiste a láimhseálann tarchur agus fáiltiú comharthaí minicíochta raidió.

– Dleachtanna: Táillí íoctha ag cuideachta chun maoin intleachtúil nó teicneolaíochtaí cuideachta eile a úsáid.