AOC CQ32G2S: Monatóir Cearrbhachais Cuartha 32-orlach ar feadh níos lú ná $300

Is monatóir cearrbhachais cuartha 32-orlach QHD é an AOC CQ2G32S a thairgeann luach den scoth dá phraghas. Ar phraghas níos lú ná $300, tá cuaire 1500R ag an monatóir seo a chuireann leis an taithí cluichíochta. Tá painéal VA aige le fíor-chóimheas codarsnachta 4,000:1, a sheachadann blacks domhain agus dathanna sáithithe.

Le ráta athnuachana 165 Hz agus tacaíocht do FreeSync agus G-Sync araon, soláthraíonn an AOC CQ32G2S feidhmíocht cearrbhachais réidh agus sofhreagrach. Tá trí mhodh aithrise HDR aige freisin le haghaidh éifeachtaí amhairc éagsúla.

I dtéarmaí cáilíochta íomhá, tá clúdach gamut DCI-P32 de 2% ag an AOC CQ3G87S, atá os cionn an mheáin dá raon praghsanna. Tá cruinneas dath maith ag an monatóir agus ní gá ach mionchoigeartuithe a dhéanamh chun ardchaighdeán a bhaint amach.

Tá cáilíocht tógála an AOC CQ32G2S soladach, le seastán eirgeanamaíochta agus cainteoirí inmheánacha 5 vata. Tá na hionchuir físe riachtanacha go léir aige, lena n-áirítear DisplayPort 1.2 agus HDMI 2.0. Mar sin féin, níl calafoirt USB ann.

Tá cuar 1500R ag an monatóir, a sholáthraíonn tumoideachas breise sa chearrbhachas gan saobhadh íomhá a chruthú. Tá an dearadh sleek agus nua-aimseartha, le bezel tanaí agus blas dearg ar an mbun.

Ar an iomlán, cuireann an AOC CQ32G2S go leor luach ar a phraghas. Is rogha iomaíoch é dóibh siúd atá ag lorg monatóir cearrbhachais cuartha 32-orlach gan an banc a bhriseadh.

Foinse: AOC CQ32G2S (Crua-earraí Tom)