The Hisense ULED X TV: A Revolution in Backlighting Technology

Tá an teilifís Hisense ULED X ag réabhlóidiú ar an mbealach a bhfaighimid taithí ar theicneolaíocht backlighting. Is é ceann de na príomhcheisteanna a bhaineann le backlighting ná gur féidir leis dul tríd, na blacks a ní agus halos a chruthú timpeall rudaí geala. Tá iarracht déanta ag monaróirí teilifíse aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb seo trí úsáid a bhaint as soilse LED ar féidir iad a mhúchadh taobh thiar de na limistéir atá i gceist le bheith dubh. Bhí torthaí measctha ag an teicníc seo, ar a dtugtar criosanna maolaithe,, rud a fhágann go minic déantáin tonacha agus ailíniú neamhfhoirfe.

Mar sin féin, glacann an teilifís Hisense ULED X cur chuige difriúil. Agus a 20,000 backlights mion-stiúir roinnte ina 5,000 crios dimming, cuireann an teilifís seo líon níos mó criosanna ar fáil ná an chuid is mó de na samhlacha eile ar an margadh. Is é an toradh ná feabhas suntasach ar chaighdeán agus ar chruinneas pictiúr. Tá na blacks i bhfad níos dorcha, agus tá na dathanna saibhir agus bríomhar.

I dtéarmaí comparáide, meastar go ginearálta go bhfuil teilifíseáin LCD níos fearr ná OLEDs le haghaidh seomraí dea-shoilsithe. Mar sin féin, cuireann an teilifís ULED X leibhéil dhubh mórthaibhseacha, bláthú íosta, agus saturation dath domhain, rud a fhágann go bhfuil sé do-aitheanta ó theilifíseáin OLED i go leor gnéithe. Ina theannta sin, tá an ULED X ag taitneamh nuair a thagann sé chun buaicghile, ag dul thar an chuid is mó de na teilifíseáin LCD.

Le linn athbhreithniú críochnúil, chuaigh an teilifís ULED X i bhfeidhm go seasta ar a cháilíocht pictiúr, ag feidhmiú níos fearr ná fiú cuid de na teilifíseáin is fearr ar an margadh. Thaispeáin ábhar ardcháilíochta le hionchódú ard-dinimiciúil cumais ULED X, agus b'fhearr leis an gcuid is mó de na radharcanna ná príomhiomaitheoir.

Mar sin féin, tá roinnt míbhuntáistí le breithniú. Tá rialuithe gutha an ULED X teoranta, agus ní fhéadfaidh a chóras oibriúcháin Vidaa an leibhéal céanna tacaíochta app a thairiscint agus Android TV. Dóibh siúd atá ag brath ar aipeanna sonracha, moltar an infhaighteacht a sheiceáil sula gceannaítear an ULED X.

Tríd is tríd, cuireann an Hisense ULED X TV dul chun cinn suntasach i dteicneolaíocht backlighting. Mar gheall ar cháilíocht eisceachtúil pictiúr, leibhéil dhubh iontacha, agus dathanna beoga, tá sé ina phríomh-iomaitheoir sa mhargadh teilifíse. Cé go bhféadfadh teorainneacha áirithe a bheith leis, is cinnte go bhfuil aitheantas tuillte aige mar cheann de na teilifíseáin is fearr atá ar fáil faoi láthair.

