Aoiseanna Oifigiúla Overwatch 2 Heroes Nochtadh

Nocht forbróirí Overwatch 2 aoiseanna oifigiúla carachtair uile an chluiche ar deireadh, ag cur deireadh le blianta tuairimíochta ó lucht leanúna. Fuair ​​​​shooter laoch Blizzard tóir ní hamháin as a gameplay, ach freisin as a chuid laochra éagsúla agus ionadaíoch cultúrtha.

I nuashonrú le déanaí ar an suíomh Gréasáin Play Overwatch, chuimsigh Blizzard laethanta breithe agus aoiseanna na laochra go léir in Overwatch 2. Soláthraíonn an t-eolas léargas ar chúlra agus amlínte na gcarachtar íocónach seo.

Is ionadh é nach bhfuil an carachtar is óige i Overwatch 2 duine, ach an laoch umar Orisa, nach bhfuil ach 1 bliain d'aois. Ag leanúint go dlúth taobh thiar tá Echo ag 14 agus Hammond ag 16. I measc na laochra daonna, is é Illari an duine is óige, núíosach sa chluiche, atá 18 mbliana d'aois faoi láthair.

Suimiúil go leor, tá laethanta breithe uathúla ag roinnt laochra. Rugadh Junkrat, mar shampla, ar 29 Feabhra, lá léim a tharlaíonn ach uair amháin gach ceithre bliana. Cuireann sé seo sraith bhreise uathúlachta lena charachtar.

Ina theannta sin, is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil nasc speisialta ag laochra na Sualainne Torbjorn agus Brigitte, toisc gur rugadh iad ach lá amháin óna chéile. Tá Torbjorn 33 bliain agus 364 lá níos sine ná a iníon, ag cur béime ar na naisc teaghlaigh laistigh de scéal an chluiche.

Do lucht leanúna a bhfuil fonn orthu foghlaim faoi bhreithlaethanta na gcarachtar go léir in Overwatch 2, soláthraíonn láithreán Gréasáin Play Overwatch mol cuimsitheach leis an bhfaisnéis riachtanach go léir.

Tríd is tríd, cuireann an nuashonrú seo ó Blizzard sraith eile doimhneachta le seanchas saibhir Overwatch 2 cheana féin. Ligeann sé do na himreoirí tuiscint níos fearr a fháil ar na carachtair, a stair, agus a n-áit i Cruinne an chluiche.

Foinsí:

– Liam Ho

- Suíomh Gréasáin Play Overwatch