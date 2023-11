An Taobh Dorcha de AI: Ár Leanaí a Chosaint ó Dhúshaothrú Bréige Deep

Tá faisnéis shaorga (AI) tagtha chun cinn go tapa mar cheann de na teicneolaíochtaí is mó tionchair ar domhan, ag réabhlóidiú conas a dhéanaimid tascanna a chur i gcrích trí phróiseáil mhear a chumasú ar scála nach bhfacthas riamh roimhe. Mar sin féin, taobh thiar dá chumais shuntasacha tá taobh níos dorcha a chruthaíonn rioscaí suntasacha, go háirithe do dhaoine leochaileacha cosúil le leanaí. Tá Beth Jackson, bainisteoir cláir agus teiripeoir ag an Ionad Náisiúnta Abhcóideachta Leanaí, tar éis a imní a chur in iúl faoi acmhainneacht scanrúil na teicneolaíochta seo. Is féidir le daoine aonair mailíseach leas a bhaint as AI go héasca chun íomhánna neamhchiontacha a ionramháil agus ábhar follasach agus táireach a chruthú.

Murab ionann agus an athfhriotail san alt bunaidh, áit a leagann Jackson béim ar a éascaíocht atá ag lucht déanta íomhánna poiblí a rochtain agus a úsáid, is féidir leis an úsáid chasta seo a bhaint as teicneolaíocht AI pictiúir shimplí laethúla a thiontú ina n-inneachar ionsamhlaithe atá fíor-shoiléir. Le déanaí, tharla eachtra suaite sa Spáinn nuair a d’úsáid buachaillí óga aip AI a raibh rochtain éasca air chun grianghraif neamhchiontacha dá gcomhghleacaithe a athrú, ag scaipeadh íomhánna falsa follasacha ar fud na scoile. D'aimsigh na híospartaigh go neamhdheonach na pictiúir athraithe seo a léirigh iad féin go hiomlán nude, ag cruthú anacair mhothúchánach as cuimse.

Idir an dá linn, tá méadú tagtha ar leitheadúlacht na bhfíseán domhain porn bréige, ag cur isteach ar dhaoine aonair gan a dtoiliú. D’fhulaing Streamer “Sweet Anita,” a raibh meas aici air as an méid a chuir sí leis an bpobal cearrbhachais, ina híospartach ar fhíseáin porn falsa domhain áit ar ionramháileadh a cosúlacht go mailíseach agus a bhí le feiceáil i ngníomhartha táireacha agus ionsaitheacha gnéis. Is féidir leis na físeáin falsa domhain seo, dul chun cinn mór teicneolaíochta ó athruithe fós ar íomhánna, ábhar a dhéanamh a théann níos faide ná samhlaíocht an duine ar a bhfuil sé dírithe.

Agus teicneolaíocht AI ag dul chun cinn i gcónaí ar luas scanrúil, leagann Jackson béim ar an ngá práinneach le feasacht agus rialú. Ní mór do thuismitheoirí a bheith airdeallach agus iad ag bainistiú a ndáileadh íomhá féin agus rochtain ar íomhánna leochaileacha a theorannú, ag glacadh úinéireachta ar chosaint a gcuid leanaí. Ina theannta sin, ní mór d’íospartaigh teagmhais a thuairisciú go pras d’fhorghníomhú an dlí, gan staonadh ó íomhánna contúirteacha a roinnt.

Agus é ag aithint chomh tromchúiseach is atá an cheist, tá ordú feidhmiúcháin eisithe ag an Uachtarán Biden chun AI a rialáil agus rioscaí a mhaolú. Mar sin féin, fiú leis na bearta seo, tá leanaí i mbaol dúshaothraithe ar líne i gcónaí. Tá sé ríthábhachtach go bhfanfadh tuismitheoirí agus an tsochaí ina hiomláine ar an eolas agus go nglacfaidh siad bearta réamhghníomhacha chun bagairtí domhain bhréige a chomhrac. Is príomheilimintí iad úsáid a bhaint as bogearraí chun íomhánna agus fuaime a ghineann AI a bhrath, de réir na dtreoirlínte a chuir an Roinn Slándála Dúiche ar fáil, agus tuiscint a fháil ar conas camscéimeanna domhain bhréige a sheachaint chun cosaint a thabhairt i gcoinne dúshaothraithe.

Trí chomhiarracht, is féidir linn ár gcuid leanaí a chosaint ar an taobh dorcha den AI, ag cinntiú a sábháilteacht dhigiteach agus a bhfolláine i dtírdhreach teicneolaíochta atá ag forbairt de shíor.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

1. Cad é AI?

Tagraíonn AI, nó intleacht shaorga, d'fhorbairt córais ríomhaireachta ar féidir leo tascanna a dhéanamh a éilíonn faisnéis dhaonna, amhail aithint cainte, réiteach fadhbanna agus cinnteoireacht.

2. Cad is fakes domhain ann?

Is meáin an-ionramhála agus mealltacha iad fakes domhain, lena n-áirítear íomhánna, físeáin, nó fuaime, a ghintear trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht AI chun cuma nó guth duine a athrú go diongbháilte.

3. Conas is féidir le daoine aonair iad féin a chosaint ó dhúshaothrú domhain falsa?

Chun cosaint a dhéanamh i gcoinne dúshaothraithe bréige, is féidir le daoine aonair bogearraí a úsáid atá deartha chun ábhar a ghintear le AI a shainaithint, treoirlínte a leanúint arna soláthar ag údaráis mar an Roinn Slándála Dúchais, agus fanacht ar an eolas faoi scams falsa domhain coitianta.

4. Cad ba cheart do dhuine a dhéanamh má éiríonn leo íospartaigh de dhúshaothrú domhain bréige?

Má éiríonn duine éigin ina íospartach de dhúshaothrú domhain bréige, tá sé ríthábhachtach an teagmhas a thuairisciú láithreach d’fhorghníomhú an dlí agus staonadh ón ábhar atá faoi chontúirt a roinnt.

