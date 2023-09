Ceiliúrann Valve 20th Comóradh ar Chuntais Úsáideora Is Sine Steam le Suaitheantais Speisialta

Tá Valve, cruthaitheoir Steam, ag comóradh 20 bliain de chuid de na cuntais úsáideora is sine ar an ardán trí shuaitheantais dhigiteacha speisialta a bhronnadh orthu. Tá na suaitheantais seo mar chuid den scéim dathanna bunaidh Gaile agus spreag siad tonnta cumha i measc imreoirí, de réir IGN.

D'oscail Steam, an siopa cluichíochta ríomhaire digiteach is mó ar fud an domhain, a dhoirse d'imreoirí den chéad uair i Meán Fómhair 2003. Tháinig an-tóir air go tapa, agus ba é ceann de na tarraingtí is luaithe a bhí aige ná an cluiche "Frith-Stailc." Is díol suntais é go bhfuil cuid de na cuntais luatha a tháinig isteach san ardán fós gníomhach inniu, agus tá cuimhní cinn á roinnt ag úsáideoirí ar na laethanta tosaigh sin.

Tá comhla tagtha chun cinn go leanúnach ar Steam thar na blianta, ag leathnú a chuid seirbhísí agus tairiscintí. Le déanaí, chuaigh an chuideachta i mbun forbartha crua-earraí fiú nuair a fógraíodh an Deic Gaile. Is cloch mhíle spreagúil é an gléas cearrbhachais iniompartha seo i dturas an ardáin.

I mí Eanáir, bhain Steam garsprioc shuntasach amach, le 10 milliún imreoir, an líon is airde riamh, ag gabháil do chearrbhachas ar an ardán ag an am céanna. Léiríonn sé seo achomharc marthanach an ardáin agus an pobal atá ag méadú i gcónaí de gamers PC a roghnaíonn Gaile mar an ceann scríbe cearrbhachais is fearr leo.

I measc na gcluichí is mó tóir ar Steam faoi láthair tá “Frith-Stailc: Global Offensive,” Valve ina bhfuil beagnach milliún imreoir laethúil, chomh maith le “Dota 2,” “PUBG: Battlegrounds” le Tencent Holdings ADR, “Call of Duty: Modern Warfare 2” le Activision Blizzard Inc, “Lost Ark” le Amazon.com Inc, “FIFA 23” le Electronic Arts Inc, agus “Apex Legends” le Respawn.

Feidhmíonn na suaitheantais dhigiteacha speisialta atá á mbronnadh ar na cuntais Gaile is sine mar mheabhrúchán ar stair shaibhir an ardáin agus ar an tionchar buan a bhí aige ar an tionscal cearrbhachais.

