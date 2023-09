Seoladh iPhone 15 Inniu: Tugann Apple iPhone Déanta san India isteach

Tá Apple le seoladh an iPhone 15 a bhfuiltear ag súil leis go mór inniu, ag ceiliúradh an chéad uair a bheidh an fón “Made-In-India” ar fáil don phobal. Tá an spleodar domhanda maidir le seoladh an iPhone 15 le feiceáil, agus díograiseoirí teicneolaíochta san India ag fanacht go fonnmhar leis an nochtadh. Tá an-tábhacht ag baint le seoladh an iPhone 15 do thomhaltóirí Indiacha, mar gur cloch mhíle mhór é i stair na tíre. Is é seo an chéad uair a dhéanfar iPhone a chur le chéile san India, agus nuair a sheolfar é, beidh sé ar fáil le haghaidh díolacháin dhomhanda.

Beidh seoladh an iPhone 15 teoranta ar dtús do mhargadh na hÁise Theas, áit a mbeidh an leagan “Made-In-India” den ghuthán ar fáil. Mar sin féin, beidh iPhones a mhonaraítear sa tSín ar fáil ar fud an domhain freisin. Tá táirgeadh an iPhone 15 san India mar thoradh ar go leor cuideachtaí a dtáirgeadh a éagsúlú ón tSín, go háirithe tar éis an cur isteach de bharr na paindéime. Tá an India tagtha chun cinn mar shuíomh roghnaithe le haghaidh déantúsaíochta mar gheall ar a timpeallacht ghnó fabhrach.

Thosaigh Foxconn Technology Group, an chuideachta atá freagrach as Apple iPhones a mhonarú, ag táirgeadh an iPhone 15 ag a mhonarcha i Tamil Nadu an mhí seo caite. Spreag an fhorbairt seo tuairimíocht faoi phraghsáil an iPhone 15 san India. Cé go ndearnadh na samhlacha roimhe seo, iPhone 13 agus iPhone 14, san India freisin, ní raibh difríocht mhór idir an phraghsáil agus a gcomhghleacaithe domhanda.

Mar sin féin, tá sé fós le feiceáil an mbeidh praghas níos ísle ar an iPhone 15 “Made-In-India” i gcomparáid le samhlacha roimhe seo. Ba é praghas seolta an iPhone 13 san India ná 79,900 rúipí don leagan 128 GB, agus seoladh bunathrú an iPhone 14 freisin ag pointe praghais comhchosúil. Ba é praghas SAM don dá mhúnla ná USD 799, rud a d'aistrigh go thart ar 100 uair an praghas san India. Níltear cinnte faoi láthair cé acu a athróidh an difríocht shuntasach praghais seo leis an iPhone 15.

Mar fhocal scoir, is tráth spreagúil é seoladh an iPhone 15 do dhíograiseoirí teicneolaíochta ar fud an domhain, go háirithe san India áit a mbeidh an leagan “Made-In-India” ar fáil. Léiríonn an t-aistriú i dtreo iPhones a mhonarú san India treocht atá ag fás go bhfuil cuideachtaí ag éagsúlú a dtáirgeadh ón tSín. Agus tomhaltóirí ag súil go fonnmhar leis an seoladh, tá súil acu straitéis praghsála níos fabhraí a fheiceáil don iPhone 15 san India.

Foinsí:

– Airteagal foinse: [Nuacht Mara] ( foinse )

– Sainmhínithe:

– Déanta san India: Tagraíonn sé seo do tháirgí a mhonaraítear nó a chóimeáiltear san India.

– Grúpa Teicneolaíochta Foxconn: Monaróir leictreonaice ón Téaváin a bhfuil aithne air as iPhones agus gléasanna leictreonacha tomhaltóra eile a tháirgeadh.