Ardaíonn Zúmáil Imní Frith-Iontaobhais Maidir le hIompar Microsoft

Chuir Zoom Video Communications Inc. a imní in iúl faoi iompar frithiomaíoch líomhnaithe Microsoft Corp ag cruinnithe le rialtóirí ó SAM, ón Aontas Eorpach agus ó dhlínsí eile. De réir duine atá eolach ar an ábhar, tá plé ar siúl ag Zoom le Coimisiún Trádála Feidearálach na SA chomh maith le forfheidhmithe iomaíochta ón AE, ón RA agus ón nGearmáin le bliain anuas.

Ceann de na príomhábhair imní a d’ardaigh Zoom ná go dtugann Microsoft tosaíocht dá bhogearraí físchomhdhála Foirne trí chuachadh praghais agus dearadh táirgí. Áitíonn an chuideachta go dtugann an iompar seo buntáiste éagórach do Microsoft sa mhargadh. Tá Microsoft faoi ghrinnscrúdú cheana féin ag faire iomaíochta an AE, atá ag fiosrú an sáraíonn a cheangal Foirne le Microsoft 365 agus Office 365 rialacha frith-iontaobhais.

Mar fhreagra ar an ngearán a rinne Slack trí bliana ó shin, d'fhógair Microsoft le déanaí go ndíchuachadh sé Foirne san Eoraip ag tosú ó 1 Deireadh Fómhair. Sheol Oifig Cairtéil Chónaidhme na Gearmáine taiscéalaí isteach i Microsoft i mí an Mhárta chun imscrúdú a dhéanamh ar a chleachtais cuachta agus ar iompar frithiomaíoch féideartha.

Tá tús curtha ag údaráis sna SA agus sa Ríocht Aontaithe freisin fiosrúcháin ar néalseirbhísí, réimse ina bhfuil baint mhór ag Azure Microsoft. Tá sé mar aidhm ag na himscrúduithe seo a chinneadh an gcuireann cleachtais áirithe de chuid Microsoft, Amazon.com Inc., agus Alphabet Inc. srian ar nuálaíocht sa tionscal.

Cé gurb é Teams príomh-iomaitheoir Zoom, staon an chuideachta ó na saincheisteanna seo a phlé go poiblí go dtí le déanaí. Le linn Chomhdháil Communacopia agus Teicneolaíochta Goldman Sachs, d'iarr Príomhfheidhmeannach Zoom Eric Yuan ar an FTC cleachtais chuachta Microsoft a scrúdú agus leag sé béim ar an tábhacht a bhaineann le cothroime sa chomórtas.

De réir mar a leanann Zoom ar aghaidh ag leathnú a shraith seirbhísí do ghnólachtaí seachas físchomhdháil, féachann sé le dul i ngleic le hábhair imní in aghaidh iontaobhais agus le hiomaíocht chothrom sa mhargadh a chinntiú.

